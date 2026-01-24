  2. খেলাধুলা

উরুর চোটে মায়োর্কার বিপক্ষে অনিশ্চিত গ্রিজম্যান

প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
গত শুক্রবার অনুশীলনের সময় উরুতে চোট পেয়েছেন অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড অ্যান্তেনিও গ্রিজম্যান। তবে কতদিন পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকতে হবে সেটি নিশ্চিত করেনি ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলারের স্ক্যান করার পর জানা গেছে ‘ছোট মাত্রার পেশির চোট’ ধরা পড়েছে। লা লিগার পরের ম্যাচ মালোর্কার বিপক্ষে তার খেলা অনিশ্চিত, এটা অন্তত বলা চলে।

গত বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে গালাতাসারায়ের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। সেই ম্যাচে গ্রিজমান দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন।

ক্লাবটি তার ফেরার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা জানায়নি এবং জানিয়েছে, চোটের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া হবে।

চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩০ ম্যাচে ১০ গোল করেছেন গ্রিজমান। বর্তমানে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে এবং শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে তারা ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে।

