গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে বিশ্বকাপ বর্জন করবে না ফ্রান্স
গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উত্তেজনা বাড়লেও, আপাতত ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ বর্জনের কোনো পরিকল্পনা করছে না ফ্রান্স। এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী মারিনা ফেরারি।
মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ফেরারি বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বকাপের মতো এত বড় ও বহুল প্রতীক্ষিত একটি প্রতিযোগিতা বর্জনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। তবে ভবিষ্যতে কী হবে, তা এখনই পূর্বানুমান করা যাচ্ছে না।’
ফরাসি ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, তিনি ক্রীড়াকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে চান। ‘২০২৬ বিশ্বকাপ সব ক্রীড়াপ্রেমীর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন,’ বলেন ফেরারি।
২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে গ্রিনল্যান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ ন্যাটোভুক্ত দেশ ডেনমার্কসহ ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে। দেশটির বামপন্থী সংসদ সদস্য এরিক কোকেরেল মনে করেন, ফ্রান্সের উচিত বিশ্বকাপ বর্জনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘যে দেশ প্রতিবেশীদের হুমকি দেয়, গ্রিনল্যান্ড দখলের কথা বলে, আন্তর্জাতিক আইনকে দুর্বল করে এবং জাতিসংঘকে অকার্যকর করতে চায়— সেই দেশে গিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা কি সত্যিই কল্পনা করা যায়?’
তিনি আরও লেখেন, এখনো সময় আছে আয়োজনের মূল কেন্দ্র কানাডা ও মেক্সিকোতে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ভাবার। উল্লেখ্য, ফ্রান্স দুইবার ফিফা বিশ্বকাপ জিতেছে। সর্বশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে তারা আর্জেন্টিনার কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল।
