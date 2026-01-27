নিলামে রেকর্ড দামে বিক্রি ব্র্যাডম্যানের ঐতিহাসিক ব্যাগি গ্রিন
স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি খেলেছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সেই ম্যাচে যে ব্যাগি গ্রিন ক্যাপটি পরেছিলেন স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, সেটি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে অনুষ্ঠিত এক নিলামে এক ক্রেতার সেটি কিনে নিয়েছে ৪ লাখ ৬০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলারে (প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার)। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা প্রায় ৪ কোটি টাকা।
১৯৪৭-৪৮ মৌসুমে ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে নিজের শেষ সিরিজে ক্যাপটি পরেছিলেন ব্র্যাডম্যান। পরে এটি উপহার দেন ভারতের বোলার রঙ্গা সোহনিকে। গত ৭৫ বছর ধরে সোহনির পরিবার ক্যাপটি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছিল এবং এর আগে কখনোই জনসম্মুখে তা আনেনি।
সোমবার কুইন্সল্যান্ডের লয়েডস অকশনসে ঐতিহাসিক ক্যাপটি নিলামে তোলা হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা লি হেমস একে ক্রিকেটের ‘হোলি গ্রেইল’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
হেমস বলেন, ‘৭৫ বছর ধরে এটি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তিন প্রজন্ম ধরে তালাবদ্ধ অবস্থায়। পরিবারের সদস্যরাও ১৬ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য এটি দেখার অনুমতি পেতেন।’
উল্লেখ্য, ১৯৪৭-৪৮ সিরিজে ভারত ৪-০ ব্যবধানে হেরে গেলেও সোহনি মাত্র প্রথম টেস্টেই খেলেছিলেন। ইনিংস ব্যবধানে হারা সেই ম্যাচে কোনো উইকেটও পাননি তিনি। তবে তিনিই ম্যাচের প্রথম বল করেছিলেন, যা উপনিবেশ-পরবর্তী যুগে ভারতের করা প্রথম বল হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।
ক্যাপটির ভেতরে ‘ডি.জি. ব্র্যাডম্যান’ ও ‘এস.ডব্লিউ. সোহনি’ নাম খোদাই করা রয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রেস্টের নিচে ‘১৯৪৭-৪৮’ সালটি সূচিকর্মে লেখা আছে। এটি পরিচিত ১১টি ব্র্যাডম্যান ব্যাগি গ্রিন ক্যাপের একটি। সে সময় প্রতিটি সিরিজে খেলোয়াড়রা আলাদা ক্যাপ ব্যবহার করতেন।
এর আগে, ১৯২৮ সালে ব্র্যাডম্যানের অভিষেক সিরিজের ক্যাপটি ২০২০ সালে ৪ লাখ ৫০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলারে বিক্রি হয়েছিল। ব্যাগি গ্রিন ক্যাপের সর্বোচ্চ মূল্য রেকর্ডটি রয়েছে শেন ওয়ার্নের দখলে। তার ক্যাপটি ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রসের দাবানল তহবিলের জন্য ১০ লাখ ৭ হাজার ৫০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলারে বিক্রি হয়।
আইএন