প্রথম হ্যাটট্রিক করে এনদ্রিক বললেন, এটা কেবল শুরু
রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ধারে লিওঁতে এসে ক্যারিয়ারের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এনদ্রিক। লিগ ম্যাচে মেতজের বিপক্ষে ৫–২ গোলের জয়ে তিনটি গোল করেন ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ, যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি নিজেও।
ম্যাচ শেষে এনদ্রিক বলেন, ‘এটাই আমার জীবনের প্রথম হ্যাটট্রিক। আমি সত্যিই খুব খুশি। এটা আমার জীবনের একটি অবিশ্বাস্য দিন। এই ম্যাচের বলটা আমি বাসায় রেখে দেব।’
মৌসুমের মাঝপথে খেলার সুযোগের অভাবে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ধারে লিওঁতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এনদ্রিক। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হলেও এখন সেটিকেই সঠিক বলে মনে করছেন তিনি। তিন ম্যাচে চার গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড।
লিগ ওয়ানে খেলা নিয়ে এনদ্রিক বলেন, ‘এই লিগে খেলাটা দারুণ অভিজ্ঞতা। এখানে খেলা খুব শক্তিশালী ও শারীরিক। অনেক আক্রমণাত্মক ফুটবল হয়, যা আমি পছন্দ করি। লিওঁতে আসাটা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না।’
তিনি আরও বলেন, ‘জীবন সব সময় সহজ ছিল না; কিন্তু আমি শক্ত থাকি, আশপাশের মানুষের কাছ থেকে শক্তি পাই। এটা কেবল শুরু। লিওঁ সত্যিই একটি দারুণ দল।’
রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গত মৌসুমে লা লিগায় ২২টি ম্যাচ খেললেও চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাত্র তিনবার মাঠে নামার সুযোগ পান এনদ্রিক। লিওঁতে যোগ দেওয়ার আগে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির পরামর্শও নেন তিনি।
লিওঁকে নিয়ে এনদ্রিক বলেন, ‘আমি এখানে নিজেকে খুব ভালো অনুভব করছি। সতীর্থ, সমর্থক ও কোচিং স্টাফ— সবার সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া হয়েছে। মনে হচ্ছে আমি এখানেই মানানসই।’
এই জয়ের মাধ্যমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা অষ্টম ম্যাচ জিতল লিওঁ। লিগ ওয়ানে তারা বর্তমানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে, শীর্ষে থাকা পিএসজির থেকে নয় পয়েন্ট পিছিয়ে।
আইএইচএস/