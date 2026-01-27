বেরিংটনের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

বেরিংটনের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াড
শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ায় সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড। সেই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে স্কটল্যান্ড। স্কটিশদের নেতৃত্বে রয়েছেন রিচি বেরিংটন। সপ্তমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছে স্কটল্যান্ড।
আগেই খবর বেরিয়েছিলে, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ না খেললে সুযোগ পেতে পারে স্কটল্যান্ড। গত শনিবার আইসিসি স্কটল্যান্ডের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে।
মূল পর্বে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে না পারা দলগুলোর মধ্যে টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে স্কটল্যান্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে স্কটল্যান্ডের অবস্থান ১৪তম, যা টুর্নামেন্টে ইতোমধ্যে থাকা সাতটি দলের চেয়ে এগিয়ে।
সেই ৭টি দল হলো – নামিবিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), নেপাল, যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ), কানাডা, ওমান ও ইতালির চেয়েও।
গ্রুপ ‘সি’-তে স্কটল্যান্ডের সঙ্গী ইংল্যান্ড, ইতালি, নেপাল ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে স্কটল্যান্ড।
স্কটল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড:
রিচি বেরিংটন, টম ব্রুস, ম্যাথিউ ক্রস, ব্র্যাডলি কারি, অলিভার ডেভিডসন, ক্রিস গ্রিভস, জাইনুল্লাহ ইহসান, মাইকেল জোন্স, মাইকেল লিস্ক, ফিনলে ম্যাকক্রিথ, ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন, জর্জ মান্সি, সাফিয়ান শরিফ, মার্ক ওয়াট, ব্র্যাডলি হুইল।
ভ্রমণকারী রিজার্ভ: জ্যাসপার ডেভিডসন, জ্যাক জার্ভিস।
অভ্রমণকারী রিজার্ভ: ম্যাকেঞ্জি জোনস, ক্রিস ম্যাকব্রাইড, চার্লি টিয়ার।
