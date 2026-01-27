নাজমুলকে এখনও ‘লিখিত’ ভাবে ফেরানো হয়নি, দাবি আমজাদের

নাজমুলকে এখনও ‘লিখিত’ ভাবে ফেরানো হয়নি, দাবি আমজাদের
ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের দাবির মুখে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে অর্থ কমিটির প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে বিপিএল শেষ হওয়ার পরের দিনই বোর্ড সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদ ফিরে পেয়েছেন বলে দাবি করেন নাজমুল ইসলাম। এ নিয়ে ক্রিকেটারদের মধ্যেও বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে মঙ্গলবার বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন দাবি করলেন, নাজমুল ফেরানোর ব্যাপারে এখনও অফিশিয়ালি কিছু হয়নি।
মঙ্গলবার পর্দা উঠেছে ৮ দলের সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপ। উদ্বোধনী দিনের খেলা দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আমজাদ। নানা প্রসঙ্গের মধ্যে নাজমুলের পদে ফেরা নিয়ে এই বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘এখনো লিখিত কিছু হয়নি। এটা না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এটা বিবেচনা করবেন না।’
এর আগে গত রোববার জাগো নিউজকে নাজমুল ইসলাম বলেছিলেন শনিবারের বোর্ড সভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর কোয়াবের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জাগো নিউজকে বলেছিলেন, তারা নিজেদের প্রতারিত মনে করছেন।
যদি অফিশিয়ালি নাজমুলকে পদে ফেরানো হয় তাহলে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিষয়টা অন্যরকম হয়ে যাবে কিনা প্রশ্নে আমজাদ বলেন, ‘যখন লিখিত আসবে। লিখিত না আসা পর্যন্ত কিছুই চূড়ান্ত না। বোর্ড সভায় শুধু তার শোকজের জবাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি আগের দিনই বলেছি যে তিনি (নাজমুল) যে জবাব দিয়েছেন সেটা সন্তোষজনক ছিল। এর চেয়ে বেশি আলোচনা হয়নি।’
এসকেডি/আইএন