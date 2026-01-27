১০ দেশ মিলে দর্শক বাংলাদেশের সমান, আইসিসিকে ধুয়ে দিলেন ইউসুফ

১০ দেশ মিলে দর্শক বাংলাদেশের সমান, আইসিসিকে ধুয়ে দিলেন ইউসুফ
নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। আইসিসি সেটা সমাধান করেনি। উল্টো বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।
বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত উদ্বেগকে উপেক্ষা করার আইসিসির কড়া সমালোচনা করলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটার মোহাম্মদ ইউসুফ। সংস্থাটির ধারাবাহিকতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
সোমবার রাতে তার এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টে ইউসুফ লিখেন, ‘নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, স্কটল্যান্ড, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের মিলিত ক্রিকেট দর্শকসংখ্যার প্রায় সমান দর্শক রয়েছে বাংলাদেশের একারই। ১০টি দেশ মিলে: ১৭ কোটি ৮০ লাখ (দর্শক)। বাংলাদেশ: ১৭ কোটি ৬০ লাখ (দর্শক)।’
একই পোস্টে ইউসুফ এরপর লেখেন, ‘একটি খেলা যা বৈশ্বিকভাবে দর্শকদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে বাংলাদেশের নিরাপত্তাজনিত ন্যায়সঙ্গত উদ্বেগকে উপেক্ষা করা (আইসিসির) ধারাবাহিকতা ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। যখন বেছে বেছে সুবিধা দেওয়া হয়, তখন ন্যায়পরায়ণতা হারিয়ে যায়। ক্রিকেটকে প্রভাব নয়, নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে।’
বাংলাদেশের দাবিকে শুরু থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছে পাকিস্তান। আইসিসিতে বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেওয়া একমাত্র দেশও তারা। বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকিও দিয়ে রেখেছে পাকিস্তান।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে প্রতিবাদ করার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প ভেবে রেখেছে। তবে বিশ্বকাপ বয়কট করবে কিনা সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে আগামী শুক্রবার বা সোমবার।
এমএমআর