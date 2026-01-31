  2. খেলাধুলা

অস্ট্রেলিয়াকে রেকর্ড ব্যবধানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তানের

প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
অস্ট্রেলিয়াকে রেকর্ড ব্যবধানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ পাকিস্তানের

 

বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে নাকানি চুবানি খাওয়ালো পাকিস্তান। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২২ রানে জেতার পর দ্বিতীয় ম্যাচে এসে আরও বড় জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকরা।

লাহোরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তান জিতেছে ৯০ রানে। রানের হিসেবে এটিই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় জয়, সবমিলিয়ে তাদের ইতিহাসে সপ্তম বড় জয়। এতে করে তিন ম্যাচ সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখেই নিশ্চিত করেছে সালমান আলি আগার দল।

প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৯৮ রানের পুঁজি দাঁড় করিয়েছিল পাকিস্তান। জবাবে ১৫.৪ ওভারেই ১০৮ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

পাকিস্তানের স্পিনেই ঘায়েল হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ১০ উইকেটের সবকটি নিয়েছেন স্পিনাররা। এর মধ্যে দুই লেগি আবরার আহমেদ আর শাদাব খানের শিকার ৩ উইকেট করে। ২টি উইকেট অফস্পিনার উসমান তারিকের।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের মধ্যে যা একটু লড়াই করতে পেরেছেন ক্যামেরন গ্রিন আর ম্যাথিউ শর্ট। গ্রিন ২০ বলে ৩৫ আর শর্ট ২৩ বলে ২৭ রান করেন।

এর আগে সালমান আগা আর উসমান খানের জোড়া হাফসেঞ্চুরিতে দুইশ ছুঁইছুঁই পুঁজি পায় পাকিস্তান। সালমান ৪০ বলে ৮ চার আর ৪ ছক্কায় খেলেন ৭৬ রানের ইনিংস। ৩৬ বলে ৫৩ করে উসমান, যাতে ছিল ৪টি বাউন্ডারি আর ২টি ছক্কার মার।

এছাড়া ওপেনিংয়ে সাইম আইয়ুব ১১ বলে ২৩ আর শেষদিকে শাদাব খান ২০ বলে ২৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন।

