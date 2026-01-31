১২ গোলে জিতেও মাঠ নিয়ে ক্ষোভ বাটলারের

১২ গোলে জিতেও মাঠ নিয়ে ক্ষোভ বাটলারের
বড় জয় পেলেও মাঠের কন্ডিশন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কোচ পিটার বাটলার। শনিবার নেপালের পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে সাফ নারী অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশ ১২-০ গোলে জিতেছে ভুটানের বিপক্ষে।
বড় জয় পেলেও আয়োজকদের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ কোচ। কোচ অভিযোগ করে বলেছেন, ভালো ফুটবল খেলার জন্য এই পিচ কোনোভাবেই উপযুক্ত নয়।
ম্যাচের পর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে পিটার বাটলার অভিযোগ করে বলেছেন, ‘এই পিচটি ভালো ফুটবলের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। এখানে ঘাস আছে বোঝানোর জন্য পিচে সবুজ রং স্প্রে করা হয়েছে। আমার মতে, যারা ফুটবলারদের গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং সঠিক পদ্ধতিতে খেলাটি খেলতে চায়, এমন দুটি দলকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে খেলতে বাধ্য করা একেবারেই অন্যায়। আমি কাউকে সরাসরি দোষ দিচ্ছি না, তবে এই আউটফিল্ডটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলের জন্য যথেষ্ট নয়।’
ম্যাচের পারফরম্যান্স কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ কোচ জানান, ‘প্রতিকূল পরিবেশেও আমার দলের খেলোয়াড়রা দারুণ খেলেছে। মাঠের অবস্থা যেমনই হোক, দুই দলের জন্যই তা সমান ছিল। আমি খুশি যে আমার মেয়েরা পরিস্থিতির সাথে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে। স্কোরলাইনই বলে দিচ্ছে ম্যাচে আমাদের কতটা আধিপত্য ছিল। তবে সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় হলো, এমন বাজে মাঠেও আমাদের কোনো খেলোয়াড় বড় কোনো ইনজুরিতে পড়েনি।’
বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে। ওই ম্যাচের আগে বাংলাদেশের পরিকল্পনা নিয়ে পিটার বাটলার বলেন, ‘দলের ফুটবলারদের এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। আগামীকালের রিকভারি সেশন শেষে ভারত বনাম নেপালের মধ্যকার ম্যাচটি বিশ্লেষণ করবো এবং পরবর্তী কঠিন লড়াইয়ের জন্য রণকৌশল সাজাবো।’
