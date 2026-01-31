অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের ২৫৩ রানের পুঁজি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই। সুপার সিক্সপর্বে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতা।
এই ম্যাচেও প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি স্বীকৃত ব্যাটাররা। বরং শেষদিকে বোলারদের ব্যাটে চড়ে ৯ উইকেটে ২৫৩ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে জুনিয়র টাইগাররা। অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম ছাড়া কেউ ফিফটি পাননি।
হারারেতে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে রিফাত বেগ ইতিবাচক সূচনা করলেও আরেক ওপেনার জাওয়াদ আবরার ছিলেন ধীরগতির। রিফাত ১৪ বলে ১৫ করে আউট হন। আবরার করেন ৪৮ বলে ২৫।
কালাম সিদ্দিকী ১৪ বলে ৮ রানের বেশি করতে পারেননি। তবে চতুর্থ উইকেটে রিজান হোসেনকে নিয়ে ৭৩ রানের জুটি গড়েন আজিজুল তামিম। ৮৭ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৫৯ রানে আউট হন ইনিংসের একমাত্র হাফসেঞ্চুরিয়ান বাংলাদেশ অধিনায়ক।
ফিফটি মিস করেন রিজান। তার ব্যাট থেকে আসে ৬৮ বলে ৪৭। তামিম-রিজান জুটি ভাঙার পর দ্রুত বেশ কয়েকটি উইকেট হারিয়ে বসে বাংলাদেশ। ২১১ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে চাপেও পড়েছিল।
তবে শেষদিকে লোয়ার অর্ডারের আল ফাহাদ, শাহরিয়ার আহমেদ, ইকবাল হোসেন ইমনরা দলকে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি এনে দিয়েছেন। শাহরিয়ার ১১ বলে ১৫ করেন। ১৩ বলে ২ চার আর ১ ছক্কায় আল ফাহাদ অপরাজিত থাকেন ২৩ রানে। ২ বল খেলে দুটিই বাউন্ডারি হাঁকান ইমন।
এমএমআর