কাইফ-পুত্রের ওমন কথা শুনে নিজের ছেলের সঙ্গে খেলতে বললেন শোয়েব

‘শোয়েব আখতারকে বাউন্ডারি মারা তো খুবই সহজ’-মোহাম্মদ কাইফের ছেলে কবির খেলার হাইলাইটস দেখে বলছিল এমনটাই। ছেলের এমন কথার একটি ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেছেন ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান। যেটি নজরে আসার পর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন শোয়েবও। চ্যালেঞ্জটা বাবা আর বাবার নয়, ছেলে-ছেলের।

আসল ঘটনা খোলাসা করা যাক। করোনাভাইরাসের কারণে ভারতজুড়ে এখন লকডাউন চলছে। এই সময়ে একটি স্পোর্টস চ্যানেলে অতীতের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ পুনঃপ্রচার করা হচ্ছিল। ২০০৩ বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটা একসঙ্গে বসে দেখছিলেন কাইফ ও তার ছেলে কবির।

বারুদে ঠাসা সেই ম্যাচের এক পর্যায়ে শোয়েব আখতারকে আপার কাটে গ্যালারিতে ফেলেছিলেন শচিন টেন্ডুলকার। পরে শোয়েবের মারাত্মক গতিতে তুলে নেন শচিনের উইকেট।

‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’কে মিড উইকেট দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছিলেন কাইফও। বাবার এমন শট দেখে উচ্ছ্বসিত কবির সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, শোয়েবকে বাউন্ডারি মারা একটা ব্যাপার হলো!

ছেলের এই প্রতিক্রিয়ার কথা টুইটে লিখেছেন কাইফ, ‘অবশেষে কবির ঐতিহাসিক ভারত-পাক ম্যাচ দেখল। কিন্তু জুনিয়র তো পাপার খেলা দেখে মোটেই আহ্লাদিত হয়নি। বলেছে, শোয়েবকে খেলা কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ শোয়েবের বলে পেস আছে। সেই গতিকে কাজে লাগানো সহজ।’

কাইফের এমন টুইটেই পাল্টা জবাব শোয়েবের। পাকিস্তানের সাবেক গতিতারকা লিখেন, ‘তাহলে মোহাম্মদ কাইফ, ম্যাচ হয়ে যাক কবির আর মিকাইল আলির মধ্যে? পেস নিয়ে ওর প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। হা হা। তাকে আমার ভালবাসা জানিও।’

শোয়েবের ছেলের নাম মিকাইল আলি আখতার। বোঝাই যাচ্ছে, রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস চ্যালেঞ্জটা জানিয়েছেন নিছক মজা করে। কেননা খেলার মাঠে এক সময়ের প্রতিপক্ষ হলেও মাঠের বাইরে কাইফ আর শোয়েবের মধ্যে সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ।

Toh phir @MohammadKaif match ho jaaye Kabir aur Mikael Ali Akhtar ka?



He'll get his answers about Pace. Haha

Give him my love. https://t.co/cW9NTQAUe0