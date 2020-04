শোয়েবের বাউন্সারে লুটিয়ে পড়েছিলেন ব্রায়ান লারা (ভিডিও)

করোনা মহামারিতে মাঠে খেলা নেই। কিন্তু ঘরে বসে থাকা খেলাপ্রেমী, বিশেষ করে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ভার্চুয়াল জগতে খেলার ভিন্ন স্বাদ দেয়ারই সম্ভবত পণ করেছেন পাকিস্তানের স্পিড স্টার শোয়েব আখতার। প্রতিদিনই এখন তিনি থাকছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। খেরোয়াড়ি জীবনেও এতটা আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন কি না সন্দেহ।

এতদিন ভারতীয় প্রতিপক্ষদের সঙ্গে টুইটারযুদ্ধ খেলার পর এবার শোয়েব মন দিলেন যেন বিশ্বজয়ে। এবার তিনি টুইটারে পোস্ট করলেন ব্রায়ান লারার বিপক্ষে করা একটি বলের ভিডিও। যেটাতে দেখা যাচ্ছে, শোয়েবের বাউন্সারে রীতিমত মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন ব্রায়ান লারা।

শোয়েব আখতারের দ্রুতগতির বল খেলতে সমস্যায় পড়তেন বিশ্বের প্রায় সব ব্যাটসম্যানই। ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’-এর বল আছড়ে পড়েছিল ক্যারিবীয় কিংবদন্তী ব্রায়ান লারার ঘাড়ে। সেই ভিডিওই শেয়ার করেন শোযেব।

২০০৪ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেবার ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান। ক্যারিবীয়রা ১৩২ রান তাড়া করছিল। ক্রিজে ৩০ রানে অপরাজিত ছিলেন লারা। সে সময় শোয়েবের দুর্দান্ত গতির একটি বাউন্সার থেকে নিজেকে সরাতে পারেননি বিখ্যাত এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান।

সাবেক পাক পেসারের বল এসে আছড়ে পড়েছিল লারার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়েন লারা। এরপর আর ব্যাট করতে নামেননি তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্য সেই ম্যাচ খুব সহজেই জিতে নেয়। রামনরেশ সারওয়ান ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। সেই ভিডিও টুইটারে পোস্ট করে শোয়েব লিখেছেন, ‘তার নিজের সময়ের সেরা ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারা। তার বিরুদ্ধে যদি আরও খেলতে পারতাম!’

A memory with one of the legends of the game. Best batsman of his era @BrianLara

I wish i played more against him. #BrianLara #WestIndies #Legend pic.twitter.com/zdOPrU005c