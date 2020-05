বিমান দুর্ঘটনায় পাকিস্তানি ক্রিকেটার ইয়াসির শাহ’র মৃত্যুর গুজব

শুক্রবার পাকিস্তানের করাচিতে মর্মান্তিক এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবতরণের কয়েক মুহূর্ত আগেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পিআইএ) বিমানটি। এতে কমপক্ষে ১০৭ জন আরোহী ছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই দুর্ঘটনার খবর যেমন ছড়িয়েছে, সঙ্গে ছড়িয়েছে একটি গুজবও। গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সেই বিমানে ছিলেন দেশটির তারকা ক্রিকেটার ইয়াসির শাহ এবং তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

Heartfelt condolences with the bereaved families who lost their loved ones in Karachi Plane Crash Pakistani test cricketer yasir shah is no more @TheRealPCB @ShaziaM93195148 @naukarshah @rishikilam pic.twitter.com/DrLMAoCHtY

এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শোকগ্রস্থ হয়ে পড়েন তার ভক্ত-সমর্থকরা। পাকিস্তানি এই লেগস্পিনারের আত্মার মাগফিরাতও কামনা করেন তারা। অথচ ইয়াসির তখন বহাল তবিয়তে তার বাড়িতে।

Pakistani Test Cricketer Yasir Shah Died in Plane Crush Karachi..

According to BCC news Yasir shah was in the plane when this incident was happend

May Almighty Allah give him heighest rank in jannah pic.twitter.com/1l9gJ8LObp