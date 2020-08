ইংল্যান্ডে গিয়েও বিপত্তি বাধালেন হাফিজ

বয়স ৩৯ পেরিয়েছে। ক্যারিয়ারের এই সময়ে এসে দলে টিকে থাকাই তো কঠিন। মোহাম্মদ হাফিজের মাথায় যেন সেই কথাটি থাকেই না। একের পর এক বিতর্কের জন্ম দিয়ে চলেছেন। থামেননি ইংল্যান্ড সফরে গিয়েও।

ইংল্যান্ড সফরের আগে দলের সঙ্গে করোনা টেস্ট হয়েছিল হাফিজের। তাতে পজিটিভ ধরা পড়েন। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এই টেস্টে ভরসা পাননি। ব্যক্তিগতভাবে আবারও করোনা টেস্ট করান বর্ষীয়ান এই অলরাউন্ডার এবং করোনা ‘নেগেটিভ’ও হন।

করোনা টেস্টে নেগেটিভ হওয়ার এই খবর আর চাপিয়ে রাখতে পারেননি হাফিজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেন। পিসিবি পেয়েছিল পজেটিভ, নিজে টেস্ট করে হলেন নেগেটিভ। ব্যাপারটা কেমন না! পিসিবি তাই হাফিজের এমন আচরণকে ভালো চোখে দেখেনি।

তারপরও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে গেছেন হাফিজ। করোনার এই সময়ে পুরো পাকিস্তান দলকেই রাখা হয়েছে বায়োসিকিউরিটি প্রটোকলে। অর্থাৎ দেশ থেকে করোনা পরীক্ষায় পাস করার পর ইংল্যান্ডে গিয়ে নেগেটিভ হলে তবেই একত্রে অনুশীলন কিংবা খেলার সুযোগ মিলছে।

কিন্তু হাফিজ যেন পরিস্থিতি বুঝতে নারাজ। ইংল্যান্ডে গিয়েও বাধালেন বিপত্তি। গলফ খেলে অপরিচিত এক বৃদ্ধার সঙ্গে ছবি তুললেন। সেটি আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও পোস্ট করেছেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার।

Met an inspirational Young lady today morning at Golf course. She is 90+ & & living her life healthy & happily.Good healthy routinepic.twitter.com/3tsWSkXl1E