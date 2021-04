কোহলিদের আর চিন্তা নেই, পেয়ে গেলেন বিরাট এক সমর্থক

আইপিএলের ১৩টি আসর শেষ হয়ে গেলো। ১৪তম আসর শুরু হতে যাচ্ছে এবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো শিরোপা জিততে পারেনি বিরাট কোহলির রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। প্রতিবারই তারকা ক্রিকেটারদের মেলা বসায় তারা; কিন্তু শিরোপা থেকে যায় অধরা।

এবারও শিরোপার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে কোহলির ব্যাঙ্গালুরু। নিলামে দামি ক্রিকেটার কেনা থেকে শুরু করে স্থানীয় এবং বিদেশী মিলে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ একটি দলই গঠন করেছে তারা। শুক্রবারই চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে আইপিএল অভিযাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে তারা।

তবে তার আগেই বিরাট এক সমর্থকের সমর্থন পেয়ে গেলো কোহলিরা। অ্যাথলেটিক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের রাজা, গতি মানব উসাইন বোল্ট এবারের আইপিএলে সমর্থন জানিয়েছেন বিরাট কোহলির রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুকে।

বোল্ট যে অ্যাথলেটিক্সের বাইরে ক্রিকেট ভক্ত এটা সবারই জানা; কিন্তু আইপিএলের জার্সি গায়ে এবার সরাসরি বিশ্বের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে ঢুকে পড়লেন উসাইন বোল্ট।

শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএলের ১৪তম আসর। তার দু’দিন আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর জার্সি গায়ে বিরাটদের সমর্থন জানালেন বিশ্বের দ্রুততম মানব। রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বোল্টের সমর্থন বিরাট কোহলিদের বাড়তি উৎসাহ দেবে, সন্দেহ নেই।

শুক্রবার চেন্নাইয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে এবারের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। তার আগে বুধবার আরসিবির জার্সি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাটদের সমর্থন জানান বোল্ট।

নিজের সেই বিখ্যাত সেলিব্রেশন, বন্দুক তাক করার ভঙিতে পোজ দিয়ে টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করে বোল্ট লেখেন, ‘Challengers, just letting you know, I’m still the fastest cat around.’ অর্থাৎ ‘চ্যালেঞ্জার্স তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, এখনও পর্যন্ত আমিই বিশ্বের দ্রুততম মানব।’ এটি ট্যাগ করেছেন আরসিবি অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং দলের তারকা ব্যাটসম্যান এবি ডি’ভিলিয়ার্সকে।

বোল্টের টুইটের জবাবে বিরাট কোহলি লিখেছেন, ‘No doubt and that’s why we’ve got you on our team now.’ অর্থাৎ ‘কোনো সন্দেহ নেই, সে কারণেই আমরা তোমাকে আমাদের দলে নিয়েছি।’

No doubt and that's why we've got you on our team now @usainbolt @pumacricket https://t.co/1k3ZkTozR5 — Virat Kohli (@imVkohli) April 7, 2021

শুধু কোহলি নয়, বোল্টের টুইটের উত্তরে লেখেন আরসিবি তারকা ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্সও। তিনি লিখেন, ‘We know whom to call when we need a few extra runs!’ অর্থাৎ ‘যখন অতিরিক্ত রানের দরকার হবে, তখন কাকে ডাকতে হবে আমরা জানি।’

সম্প্রতি আরসিবি-র অফিসিয়াল কিট স্পনসর হিসেবে যুক্ত হয়েছে PUMA. এই প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হচ্ছেন বোল্ট। সেদিক থেকে আরসিবির সঙ্গে একটা যোগসূত্র তৈরি হয়েছে বোল্টের।

তবে ক্রিকেটের প্রতি বোল্টের অনুরাগ নতুন নয়। অতীতে তাকে ব্যাট হাতেও দেখা গেছে। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন। ক্রিস গেইল তার বন্ধু। অ্যাথলেটিক্সে নাম না লিখলে ক্রিকেটারই হতেন।

