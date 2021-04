জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের অন্ধকারতম দিন হিথ স্ট্রিকের শাস্তি

দুর্নীতির দায়ে সবধরনের ক্রিকেট থেকে ৮ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার হিথ স্ট্রিক। বুধবার (১৪ এপ্রিল) তাকে এ শাস্তি দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

স্ট্রিকের এই শাস্তির ঘটনাকে দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্ধকারতম দিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তাবেঙয়া মুকুহলানি। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত স্ট্রিকের এমন কাজে মর্মাহত ও বিব্রত তিনি।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে দেয়া আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে চেয়ারম্যান তাবেঙয়া মুকুহলানি বলেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক অধ্যায়। যা ইতিহাসে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের সবচেয়ে অন্ধকার দিন হিসেবে জায়গা করে নিতে পারে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'স্ট্রিক ছিলেন অনেকের খুব পছন্দের একজন ব্যক্তি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আদর্শ। কিন্তু এখন আমরা ও সারা বিশ্ব জানে, স্ট্রিক দুর্নীতিগ্রস্ত, লোভী ও স্বার্থপর চরিত্রেরও ছিলেন। যিনি তার মর্যাদা ও অবস্থানের অপব্যবহার করেছেন নোংরা সুবিধার জন্য।'

