সিলেটকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো রংপুর

সিলেটকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো রংপুর
বিপিএলের ১২তম ম্যাচে স্বাগতিক সিলেটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে রংপুর রাইডার্স। সে ম্যাচে টস জিতে স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে রংপুর। ফলে আগে ফিল্ডিং করবে নুরুল হাসান সোহানরা।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়।
গতকাল শেষ ওভারে রোমাঞ্চকর এক জয় পেয়েছে সিলেটের বিপক্ষে। শুরুতে ঢাকার ব্যাটিংয়ে ধস নামালেও পরে শামীম হোসেন পাটোয়ারির ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায়। ৮৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেললেও ২৭ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেননি তিনি শেষ ওভারে। ফলে ৬ রানের জয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকরা।
আর রংপুর খেলতে নামছে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৭ উইকেটে জিতলেও গতকাল সুপার ওভারে হেরেছে রাজশাহীর কাছে।
৩ ম্যাচে ২ জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্টস টেবিলের তিনে সিলেট। আর চারে আছে ২ ম্যাচে ১ জয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে রংপুর।
আইএন