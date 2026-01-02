স্টাম্পিংয়ে বিশ্বরেকর্ড চট্টগ্রামের উইকেটরক্ষকের

স্টাম্পিংয়ে বিশ্বরেকর্ড চট্টগ্রামের উইকেটরক্ষকের
দুপুর ১১টায় সিলেট পৌছে ১টায় মাঠে নামলেন, রান করলেন মাত্র ১! বিপিএলে চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে অভিষেক এমন দু:স্বপ্নের মতো হয়েছিল অ্যাডাম রসিংটনের৷ তবে ঠিক পরের ম্যাচেই নিজের জাত চেনালেন ইংল্যান্ডের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। প্রথমে গ্লাভস হাতে গড়লেন রেকর্ড, এরপর ব্যাটিংয়ে ফিফটি। ম্যাচ সেরার পুরস্কারটাও উঠেছে তার হাতে।
শুক্রবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালসকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে চট্টগ্রাম। ১২২ রান তাড়ায় ৭.২ ওভার বাকি রেখেই জয় পায় তারা। ঢাকাকে অল্পতে আটকানোর ক্ষেত্রে বোলারদের সঙ্গে বড় ভূমিকা রেখেছেন চট্টগ্রামের উইকেটরক্ষক অ্যাডাম রসিংটন।
শুক্রবার ৪জন ব্যাটারকে স্টাম্পিং করে বিদায় করেছেন রসিংটন। তাতেই হয়েছে বিশ্বরেকর্ড। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এক ম্যাচে সর্বোচ্চ স্ট্যাম্পিংয়ের রেকর্ডে যৌথভাবে নিজের নাম লিখিয়েছেন তিনি। বিপিএলে শুক্রবার রসিংটন সবার আগে স্টাম্পিং করেন উসমান খানকে। এরপর একে একে তার কাছে ধরা দেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী, সাব্বির রহমান রুম্মন ও ইমাদ ওয়াসিম।
এর আগে, এক ম্যাচে চারটি করে স্টাম্পিং করেছেন আরও ছয় জন উইকেটরক্ষক। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের উইকেটকিপার। সবার আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন টনি ফ্রোস্ট। ২০০৪ সালে কাউন্টিতে গ্লামরগ্যানের চার ব্যাটারকে স্ট্যাম্পিং করেছিলেন তিনি। এরপর ক্রমান্বয়ে এই তালিকায় যোগ দেন দিনেশ কার্তিক, কামরান আকমল, ধীমান ঘোষ, দিনেশ রামদিন ও লাহিরু দাওয়াতাগে।
