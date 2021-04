জন্মভূমি পাকিস্তানে খেলতে তর সইছে না অসি তারকার

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে জন্ম অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি টপঅর্ডার ব্যাটসম্যান উসমান খাজা। তবে ছোট থাকতেই পরিবারসহ পাড়ি জমান অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানেই নাম লেখান ক্রিকেটে। পরে ২০১১ সালে প্রথম মুসলিম ক্রিকেটার হিসেবে খেলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে।

প্রায় দশ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বিশ্বের নানান দেশে খেলেছেন খাজা। কিন্তু নিজের জন্মভূমি পাকিস্তানে ফেরা হয়নি একবারের জন্যও। অবশেষে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) টি-টোয়েন্টিতে সেই আশা পূরণ হতে চলেছে ৩৪ বছর বয়সী খাজার।

পিএসএলের রিপ্লেসমেন্ট ড্রাফটে খাজাকে দলে নিয়েছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান জানেমান মালানকেও স্কোয়াডে ভিড়িয়েছ ইসলামাবাদ। আগামী জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া পিএসএলের এই স্থগিত আসরে অবশেষে দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ফুরাবে খাজার।

খাজা ছাড়াও আগামী জুন পিএসএলের দ্বিতীয় পর্বে অস্ট্রেলিয়ান থাকছেন আরও তিনজন। তারা হলেন জেমস ফকনার, জো বার্নস এবং ক্যালাম ফার্গুসন। তাদের প্রত্যেককে কিনেছে লাহোর কালান্দার্স। আগামী ১ জুন থেকে শুরু হবে পিএসএলের বাকি থাকা ২০ ম্যাচের খেলা।

যেখানে প্রথম দিনই মাঠে নামবে খাজার ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। আর দলটির হয়ে খেলার জন্য অপেক্ষার তর সইছে না অসি বাঁহাতি তারকা ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমে খাজা বলেছেন, ‘আমি ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে খেলেছি। কিন্তু কখনও পাকিস্তানি খেলিনি, যেখানে আমার জন্ম।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি পাকিস্তানে খেলতে ভালোবাসবো। আমাদের বাড়িতে যেতে পছন্দ করব, যেখানে আমার এবং আমার পরিবারের সবকিছু শুরু। পাকিস্তানে ক্রিকেট ফিরতে দেখা আমার জন্য আনন্দের। তারা সত্যিই অনেক ভালো করছে পুনরায় ক্রিকেটের পরিবেশ স্বাভাবিক করতে।’

খাজার মতে, পিএসএলেও যদি আইপিএলের মতো অর্থের ঝনঝনানি থাকত, তাহলে বিশ্বের নামি ক্রিকেটাররা এখানেও খেলতে আসত। ২০১৬ সালের আইপিএলে রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টসের হয়ে ৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন খাজা। আর পরের মৌসুমের পুরোটাই কাটান বেঞ্চে।

তার ভাষ্য, ‘আমি মনে করি, পিএসএলে যদি আইপিএলের মতো অর্থকড়ি থাকত, তাহলে বিশ্বের সকল খেলোয়াড় অবশ্যই সেখানে খেলত। দিন শেষে কেউ এটা নিয়ে কথা বলতে চায় না। কিন্তু টাকা অবশ্যই বড় বিষয়।’

Pretty excited to be joining @isbunited. I have played everywhere in the sub continent except where I was actually born. So for me this means a little bit more. Can't wait. #UnitedWeWin