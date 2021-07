‘দলে আমার প্রয়োজন নেই’- সাংবাদিকের টুইটের জবাবে যা বললেন আফ্রিদি

‘আজ তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই’ কথাগুলো বললেন শহিদ আফ্রিদি। বুমবুমখ্যাত পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক হঠাৎ কেন কথাগুলো বললেন? আবার এমন একদিন বললেন, যেদিন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৩২ রানের ইনিংস খেলেছে পাকিস্তান।

ওয়ানডে সিরিজে তারকাহীন ইংল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পূর্ণ শক্তির ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করে পাকিস্তান। নিজেদের নির্ধারিত ওভারের ক্রিকেট ইতিহাসে রেকর্ড ২৩২ রান তুলে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৩১ রানে জয় নিশ্চিত করে বাবর আজমের দল। তবে দুরন্ত জয় সত্ত্বেও এক পাকিস্তানি কিংবদন্তিকে না দেখতে পেয়ে হতাশই হন কিছু পাকিস্তান সমর্থক।

তিনি আর কেউ নন, শহিদ আফ্রিদি। লন্ডনে বসবাসকারী এক পাকিস্তান সাংবাদিক মাঠে উপস্থিত বহু দর্শকের কথা বলে একটি ছবি পোস্ট করেন। পোস্টে এক নারী ভক্তের শহিদ আফ্রিদির নাম লেখা জার্সি পরা ছবি দিয়ে তিনি লেখেন, ‘ওরা আপনাকে মিস করছে বস।’

জবাবে আফ্রিদি অকপট এবং খানিকটা মজের ছলেই জানিয়ে দেন দলের আজ (প্রথম টি-টোয়োন্টিতে) তাকে কোন প্রয়োজন নেই। সেই টুইটের জবাবে নিজের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের জন্য ‘বুম বুম’ আফ্রিদি নামে খ্যাত সাবেক অলরাউন্ডার লেখেন, ‘ধন্যবাদ, কিন্তু আমার মনে হয় না আজ দলের আমার কোন প্রয়োজন আছে। ২৩২ রানে ছক্কার যথেষ্ট বুম বুম দেখা গেছে।’

Thank you but I think I am not needed today!! enough of BOOM BOOM 232 for 6 https://t.co/J414IJJhug