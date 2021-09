সাকিবের আইপিএল সেরা একাদশে তিন বিদেশি, রাখেননি নিজেকে

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ক্রিকেটের বাকি থাকা দ্বিতীয় পর্বে খেলতে রোববার রাতে দুবাই চলে গেছেন সাকিব আল হাসান। ছয়দিনের কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন তিনি। এর মাঝেই তিনি বাছাই করেছেন নিজের পছন্দের সর্বকালের সেরা আইপিএল একাদশ।

খেলাধুলাভিত্তিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসকিড়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনজন বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে নিজের সর্বকালের সেরা একাদশ ঠিক করেছেন সাকিব। যেখানে একজন বিদেশির জায়গা ফাঁকা থাকলেও, নিজেকে রাখেননি তিনি। এমনকি এই একাদশে রাখেননি ক্রিস গেইল এবং এবি ডি ভিলিয়ার্সকেও।

দলের ওপেনার হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও সানরাইজার্সের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারকে। তিন নম্বরে রেখেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। এরপর চারে নিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের তারকা ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়নাকে।

সাকিবের আইপিএল সেরা একাদশের অধিনায়ক চেন্নাই সুপার কিংসের মহেন্দ্র সিং ধোনি। একাদশে একটি চমক হলো, তিনি পাঞ্জাব কিংসের ওপেনার লোকেশ রাহুলকে রেখেছেন ছয় নম্বরের ব্যাটসম্যান হিসেবে। ধোনি-রাহুল দুজনই উইকেটরক্ষক হলেও, স্বাভাবিকভাবেই সাকিবের একাদশে উইকেটের পেছনে থাকছেন ধোনি।

এরপর অলরাউন্ডার হিসেবে রাখা হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের বেন স্টোকস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজাকে। নিজের একাদশে কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার রাখেননি সাকিব। পেস বোলিং ডিপার্টমেন্টে আছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের লাসিথ মালিঙ্গা ও জাসপ্রিত বুমরাহ এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ভুবনেশ্বর কুমার।

সাকিবের এই একাদশে আছেন আইপিএলের সফলতম অধিনায়ক রোহিত, বিদেশি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেরা ওয়ার্নার এবং আইপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক কোহলি। এছাড়া রাহুলের রয়েছে আইপিএলে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট লাসিথ মালিঙ্গার।

সাকিবের সর্বকালের সেরা আইপিএল একাদশ: রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নার, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়না, মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), লোকেশ রাহুল, বেন স্টোকস, রবীন্দ্র জাদেজা, লাসিথ মালিঙ্গা, জাসপ্রিত বুমরাহ এবং ভুবনেশ্বর কুমার।

In an exclusive interview with Sportskeeda, Shakib Al Hasan has revealed his all time IPL XI.



