মুসলিম সতীর্থের পক্ষে কথা বলায় কোহলির মেয়েকে ধর্ষণের হুমকি

‘আমি অন্ধের দেশে চশমা বিক্রি করি’-নচিকেতা চক্রবর্তীর এই জনপ্রিয় গানে অন্ধের দেশ বলতে কোন দেশকে বোঝানো হয়েছে, তা হয়তো প্রথমে বোধগম্য হবে না। তবে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি যদি এই গান শুনে থাকেন, তবে নিশ্চিতভাবে তিনি তার স্বদেশকে ‘অন্ধের দেশ’ বলবেন।

ঘটনা ২৪ অক্টোবরের। দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারতের ১০ উইকেটের পরাজয়ের পর মোহাম্মদ শামিকে ধর্মীয়ভাবে আক্রমণ করা হয়। এরপর ৩০ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন দলের মুসলিম সতীর্থ শামির ওপর আক্রমণকারীদের ‘মেরুদণ্ডহীন’ বলে আচ্ছামতো ধুয়ে দেন কোহলি। এরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় অধিনায়কের ১০ মাস বয়সী শিশুকন্যা ভামিকা কোহলিকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় কোহলি এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি। তবে এর আগে তার স্ত্রীর প্রতি করা বাজে মন্তব্যের জেরে সরাসরি ইনস্টাগ্রামে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কোহলি। লিখেছিলেন, ‘যারা নারীদের সম্মান দিতে জানে না, তারা নিজেদের কিভাবে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে দাবি করে । একবার যদি তাদের মা, বোন, স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে সরাসরি এমন জঘন্য মন্তব্য করা হয়, তাহলে তাদের কেমন লাগবে।’

Kohli and Anushka’s 10-month-old daughter is getting rape threats because he decided to stand by his Muslim teammate, call out bigotry, and say discrimination on the basis of religion is wrong.



A 10-month-old child.



This is the India that we let happen.