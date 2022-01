টেলরকে গার্ড অব অনার দিলেন মুমিনুলরা

ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষেই কী তবে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট ইনিংস খেলে ফেলেছেন কিংবদন্তি নিউজিল্যান্ড ব্যাটার রস টেলর? পরিস্থিতি যা, তাতে আরেকবার নিউজিল্যান্ড ব্যাট করতে নামবে, সে সম্ভাবনা কম।

কারণ, কিউইদের করা ৫২১ রানের জবাবে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে গেছে মাত্র ১২৬ রানে। এখনও ৩৯৫ রান পেছনে টাইগাররা। অলোঅন করালে, ইনিংস পরাজয় এড়ানোই কষ্টকর হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য। ফলোঅন না করালে হয়তো আরও কিছুক্ষণ ব্যাট করার সুযোগ পাবে কিউই ব্যাটাররা। তাতে হয়তো আরও একবার মাঠে নামার সুযোগ পাবেন টেলর।

তবে আপাতত সে সম্ভাবনা কমই মনে হচ্ছে। সুতরাং, বলা যায় হ্যাগলি ওভালে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট ইনিংস খেলে ফেলেছেন রস টেলর।

কিছুদিন আগেই ঘরোয়া মৌসুম শেষে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন টেলর। সে হিসেবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চেই ছিল নিজের শেষ ম্যাচ এবং সম্ভবত নিজের টেস্ট ইনিংস খেলতে ম্যাচের দ্বিতীয় দিন, সোমবার (১০ জানুয়ারি) মাঠে নামেন টেলর। এ সময় মাঠে উপস্থিত সকল দর্শকের পাশপাশি কিউয়ি কিংবদন্তিকে গার্ড অব অনার দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও।

A special reception for a special player at Hagley Oval. @RossLTaylor heads to the middle for the first time in his last Test for New Zealand. Follow play LIVE with @sparknzsport. #NZvBAN pic.twitter.com/RZc78WaRr1