খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে যা লিখলেন সাকিব

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে যা লিখলেন সাকিব
বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান।
মঙ্গলবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে সাকিব লেখেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ছয়টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’
শোকবার্তায় সাকিব আল হাসান প্রয়াত নেত্রীর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বেগম খালেদা জিয়া দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবদান রেখে গেছেন।
সাকিব আরও লিখেন, ‘এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন। সকলের কাছে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।’
এসকেডি/আইএন