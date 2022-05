নিউইয়র্ক থেকে ছেলেকে নিয়ে নাসির বললেন, জীবনের সেরা ঈদ

দুই সপ্তাহ আগে জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাসির হোসেন জানিয়েছিলেন পূত্র সন্তানের জনক হয়েছেন তিনি। যদিও তার সন্তান জন্ম নিয়েছিল নাকি আরও কিছুদিন আগে। নানান ঝামেলার কারণে খবরটা তিনি প্রকাশ করতে একটু বিলম্বই করেছেন।

তবে সন্তান জন্মের খবর জানালেও ওই সময় তার ছবি প্রকাশ করেননি সদ্য সমাপ্ত প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে খেলা এই ক্রিকেটার।

এবার ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে তিনি সন্তানের ছবি প্রকাশ করলেন। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে একটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলে সন্তানকে নিয়ে ছবি তোলেনৈ নাসির। ঈদের নামাজ পড়ার পর সন্তানকে নিয়ে তোলা ছবিটি তিনি নিজের ফেসবুক পেজে আপলোড করেন গতকাল রাতেই।

ছবি আপলোড করে নাসির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘The best eid of my life . I am blessed. Allhamdulillah... EID MUBARAK (আমার জীবনের সেরা ঈদ। আমি ধন্য। আলহামদুলিল্লাহ..., ঈদ মোবারক)।

প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ শেষ করার পরই নাসির নিউইয়র্কে চলে যান। সেখানেই যে তার সন্তান জন্ম নিয়েছে, তার এই পোস্টের মাধ্যমে জানা গেলো। উল্লেখ্য, সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোমবারই পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উদযাপিত হয়েছে।

