জাদু দেখালেন রুট, একাই দাঁড়িয়ে রইলো ব্যাট!

বল করার জন্য প্রস্তুত কাইল জেমিসন, স্ট্রাইক প্রান্তে তৈরি বেন ফোকসও। কিন্তু সবার নজর কেড়ে নিলেন ননস্ট্রাইক প্রান্তের ব্যাটার জো রুট। রীতিমতো জাদু দেখিয়েই যেনো কোনোকিছুর সংস্পর্শ ছাড়া নিজের ব্যাট দাঁড় করিয়ে রাখলেন এ তারকা ব্যাটার।

অবাক করা এ ঘটনার দেখা মিলেছে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার লর্ডস টেস্টে। ম্যাচের চতুর্থ দিন ২৭৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছিল ইংল্যান্ড। ইনিংসের ৭২তম ওভারে বোলিং করছিলেন জেমিসন। তখন ৮৭ রানে অপরাজিত জো রুট।

ননস্ট্রাইক প্রান্তে অলস দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যেনো মজা করার ভূতই চাপে রুটের মাথায়। নিজের ব্যাটটি ভূমির ওপর লম্বালম্বি দাঁড় করিয়ে রেখে সবার মনে অবিশ্বাস্যের জন্ম দেন রুট। জেমিসন রানআপ শুরু করতেই ব্যাট আবার হাত দিয়ে ধরেন ইংল্যান্ডের এ সাবেক অধিনায়ক।

রুটের এই ব্যাট দাঁড় করিয়ে রাখার ভিডিও এরই মধ্যে আলোড়ন তুলেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ভক্ত-সমর্থকরা প্রিয় ব্যাটার রুটকে আখ্যা দিচ্ছেন জাদুকর হিসেবে। যিনি নাকি জাদুবলেই ব্যাটটি কোনোকিছুর সংস্পর্শ ছাড়া দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন!

অবশ্য সব জাদুর পেছনেই যেমন থাকে বিজ্ঞানের খেলা, তেমনি রুটের এই ব্যাট দাঁড় করানোর পেছনেও ছিল বিজ্ঞান। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, রুটের নিউ ব্যালেন্স ব্যাটের নিচের অংশ পুরোপুরি সমান হওয়ায় এটি ভূমিতে লম্বা সময় সোজা দাঁড়িয়ে ছিল।

Seriously is that bat holding itself up or is Joe Root even more of a magician?? @BumbleCricket @root66 #ENGvsNZ pic.twitter.com/bcHVvPngY4