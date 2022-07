আফগানিস্তানের কাবুল স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলাকালে বিস্ফোরণ

আফগানিস্তানের কাবুল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলার সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে চারজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার কাবুল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ চলাকালে দর্শকসাড়ির স্ট্যান্ডে এই বিস্ফোরণ হয়। আহত চার দর্শককে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নাসিব খান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘স্পাগিজা ক্রিকেট লিগে দুই দলের ম্যাচ চলাকালে বিস্ফোরণ হয়, এতে দর্শকসারিতে থাকা ৪ জন আহত হয়েছেন।’

তবে দুই দলের খেলোয়াড় এবং স্টাফরা সবাই নিরাপদে আছেন। এমনকি পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পর ঘণ্টাখানেক পর খেলা শুরুরও অনুমতি দেয়।

এই টি-টোয়েন্টি লিগে শাপুর জাদরান, দৌলত জাদরান, করিম জানাত, মোহাম্মদউল্লাহ নাজিবুল্লাহর মতো আফগানিস্তানের বেশ কজন পরিচিত ক্রিকেট তারকা খেলছেন।

স্পাগিজা ক্রিকেট লিগটি পুরোপুরিই কাবুলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে ম্যাচে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, সেটি ছিল টুর্নামেন্টের ২২তম ম্যাচ। এখনও টুর্নামেন্টে লিগ পর্বের ছয় ম্যাচ, তিনটি প্লে-অফ এবং ফাইনাল বাকি আছে।

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR