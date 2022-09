লিজেন্ডস লিগে গম্ভীরের ইন্ডিয়া ক্যাপিট্যালসে মাশরাফি

সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে ভারতের লিজেন্ডস লিগ ক্রিকেট (এলএলসি) টুর্নামেন্টে গৌতম গম্ভীরের ইন্ডিয়া ক্যাপিট্যালস দলে খেলবেন বাংলাদেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। প্লেয়ার্স ড্রাফট থেকে তাকে টেনে নিয়েছে গম্ভীরের দল।

এলএলসির মূল আসরের খেলা শুরুর আগে ইন্ডিয়া মহারাজা ও ওয়ার্ল্ড জায়ান্টসের মধ্যকার একটি প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রীতি ম্যাচে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যানের নেতৃতাধীন ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস দলে খেলবেন মাশরাফি।

আসন্ন এই এলএলসি টুর্নামেন্টে চারটি দল অংশগ্রহণ করবে। ছয়টি ভিন্ন শহরে হবে টুর্নামেন্টের ১৫টি ম্যাচ। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। এছাড়া লখনৌ, দিল্লি, কুটাক, রাজকোট ও যোধপুরে হবে আসরের অন্যান্য ম্যাচগুলো।

Team #IndiaCapitals has picked their 16 fantastic legends and they are all set to raise the temperature on the ground. Stay tuned as more thrilling action comes.@sports_gmr#LLCT20 #LegendsLeagueCricket #BossLogonKaGame #BossGame pic.twitter.com/JpfqgK9rBQ