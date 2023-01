জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি দলে ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেটার!

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের সুদিন কী তবে ফিরতে শুরু করেছে! দেশটির ক্রিকেটে বর্ণবাদের যে কালোছায়া ছিল, সেটাও কাটতে শুরু করে দিয়েছে! ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেলা ক্রিকেটার জিম্বাবুয়ে দলে ফিরে আসার পর এ সম্ভাবনার কথা সামনে আসতেই পারে।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড যে ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে, তাতে রয়েছে গ্যারি ব্যালান্সের নাম। পাকিস্তান বংশোদ্ভূত সিকান্দার রাজার জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে ব্যালান্সকে। তিনি ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলা ক্রিকেটার।

গ্রায়েম হিক জিম্বাবুয়ে থেকে ইংল্যান্ড চলে আসার পর আর নিজের দেশের হয়ে খেলেননি; কিন্তু ব্যালান্স আবার খেলবেন জিম্বাবুয়ের হয়ে। ইংল্যান্ডের হয়ে ৩৯টি ম্যাচ খেলা বাঁ-হাতি এই ব্যাটার জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলবেন টি-টোয়েন্টি সিরিজে।

ঘরে ছেলেকে ঘরে ফিরে পেয়ে খুশি জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট কর্মকর্তারা। ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে জিম্বাবোয়ে। এই সিরিজের জন্যই ক্রেগ আরভিনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে জিম্বাবোয়ের ক্রিকেট বোর্ড। বিপিএলে অংশ নেয়ার কারণে এই সিরিজে খেলছেন না অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা।

Ballance in Zimbabwe squad for T20I series against Ireland



