চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরছেন মেসি

প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ভক্তদের সুখবর দিয়েছেন লিওনেল মেসি। চোট কাটিয়ে ইন্টার মিয়ামির পরের ম্যাচে খেলবেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর। ম্যাচটি শুরু হবে আগামীকাল রোববার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায়। মেসির ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিয়ামির হেড কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো।

অর্থাৎ ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফের মাঠে ফিরছেন মেসি। গত ২ আগস্টের পর প্রথমবারের মতো মিয়ামির জার্সিতে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি।

গেল ২ আগস্ট নেকাক্সার বিপক্ষে লিগস কাপের ম্যাচে ডান পায়ের পেশিতে হালকা চোট পান মেসি। যে কারণে প্রথমার্ধের শুরুতেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর ১৩ আগস্ট অনুশীলনে ফেরেন। অবশেষে মাঠে নামার প্রস্তুতিও নিলেন তিনি।

মাচেরানো বলেন, ‘লিও এখন ভালো আছে। বুধবার থেকেই সে দলের সঙ্গে অনুশীলন করছে। আপনারাও দেখেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, যদি অস্বাভাবিক কিছু না ঘটে, তবে আগামীকালের ম্যাচের জন্য তাকে দলে রাখা হবে।’

মিয়ামি কোচ আরও জানান, ভিসা-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে অনুশীলনের কিছু সেশন মিস করলেও আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো ডি পলও রোববারের ম্যাচে দলে থাকবেন।

গ্যালাক্সির বিপক্ষে এমএলএস-এর নিয়মিত মৌসুমের ম্যাচ শেষে আগামী ২০ আগস্ট লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকান জায়ান্ট টাইগ্রেস ইউএএনএল-এর বিপক্ষে মাঠে নামবে মিয়ামি।

