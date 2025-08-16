  2. খেলাধুলা

ভারতীয় ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে আসছেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৮ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ভারতীয় ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে আসছেন রোনালদো

পেশাদার ম্যাচ খেলতে ভারতে আসবেন, এমনটি হয়তো কখনো ভাবেননি বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সেই অভাবনীয় বিষয়টিই এবার বাস্তব রূপ নিয়ে আসছে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের সামনে। এশিয়া অঞ্চলের দ্বিতীয় সারির ক্লাব প্রতিযোগিতা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে ভারতীয় ক্লাব এফসি গোয়ার বিপক্ষে খেলা পড়েছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের।

অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে আল নাসরের হয়ে ভারতে খেলতে আসবেন রোনালদো। এফসি গোয়ার আতিথেয়তায় রোনালদোর ভারত আগমনকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করছেে দেশটির ফুটবল।

গতকাল শুক্রবার ২০২৫-২০২৬ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ড্রয়ে রোনালদোর ক্লাব আল নাসরকে রাখা হয় ‘ডি’ গ্রুপে। একই গ্রুপে পড়েছে ভারতীয় সুপার লিগের (আইএসএল) এফসি গোয়া, তাজিকিস্তানের ইস্তিকলল এবং ইরাকের আল-জাওরা। আটটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল পরবর্তী রাউন্ডে উঠবে।

এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কুর বলেন, ‘সত্যিকার অর্থেই এক জীবনে এমন সুযোগ একবারই পাওয়া যায়। আল নাসর ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে আতিথ্য দেওয়া নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্লাব ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ম্যাচ।’

৪০ বছর বয়সী রোনালদো ২০২২ সালে রিয়াদভিত্তিক ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়ার পরও এখনো বড় কোনো শিরোপা জেতেননি। আগামী সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে তার দল পূর্ণ শক্তিতেই নামবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আল নাসরের দলে আরও আছেন সাবেক লিভারপুল তারকা সাদিও মানে। এছাড়া সম্প্রতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি থেকে প্রো লিগের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন আরেক পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড হুয়াও ফেলিক্স।

পুস্কুর বলেন, ‘ভারতীয় ফুটবলের জন্য এটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমরা এখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে এসেছি, আর এমন একটি ম্যাচ আমাদের সুযোগ দিচ্ছে প্রমাণ করার যে আমরা মহাদেশীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি এবং খেলাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্তের অংশীদার হতে পারি।’

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।