ম্যানসিটির নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে আজ, ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো?

ম্যানসিটির নতুন মৌসুম শুরু হচ্ছে আজ, ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো?
চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল ও বোর্নমাউথের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ২০২৫-২০২৬ মৌসুম।
নতুন মৌসুমের দ্বিতীয় দিনেই মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। উলভসের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে এবারের মৌসুম শুরু করবে আকাশী-নীলরা।
উলভস তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষ হলেও আজ শনিবার সাড়ে ১০টায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচটি ম্যানসিটির জন্য দারুণ চ্যালেঞ্জিং। গেল মৌসুমে বাজে পারফরম্যান্সের ধারা থেকে বের হয়ে নতুন উদ্যমে লিগ শুরু করতে পারবে কিনা পেপ গার্দিওলার দল, সেটি দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন ফুটবলপ্রেমীরা।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে রেকর্ড টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি গেল মৌসুমে শিরোপা হারিয়েছে লিভারপুলের কাছে। তৃতীয় স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছিল স্কাই-ব্লুজরা।
শুধু প্রিমিয়ার লিগই নয়, ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে কোনো শিরোপাই পায়নি ম্যানসিটি। এফএ কাপ ফাইনালে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরেছে গার্দিওলার শিষ্যরা। এরপর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউট প্লে-অফ থেকেই বিদায় নিয়েছিল তারা।
নতুন মৌসুমে দলে দ্রুত পরিবর্তন আশা করছেন গার্দিওলা। সেই লক্ষ্যে গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে স্কোয়াডকে শক্তিশালী করতে ব্যস্ত ছিল ম্যানসিটি।
এদিকে নতুন মৌসুমের আগেই কেভিন ডি ব্রুইনা, কাইল ওয়াকার ও জ্যাক গ্রিলিশের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। তাদের জায়গায় নতুন খেলোয়াড়দের দলে ভিড়িয়েছে। নতুন মুখগুলো দলের মনোবল তাজা করতে ও শিরোপা পুনরুদ্ধারের জন্য চরম লড়াই করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ঘরের মাঠে আজ শনিবার রাতে বড় চমক দেখাতে আগ্রহী উলভস। কিন্তু ম্যানসিটির বিপক্ষে তাদের সাম্প্রতিক রেকর্ড খুব ভালো নয়। শেষ ১০ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতেই ম্যানসিটির কাছে হেরেছে তারা। যার মধ্যে গত মৌসুমের একটি ম্যাচে ৯৫তম মিনিটে গোল হজম করে হতাশাজনক হারও রয়েছে।
এমএইচ/এমএস