  2. খেলাধুলা

নতুন মৌসুমের প্রস্তুতি শুরু চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
নতুন ফুটবল মৌসুমের (২০২৫-২৬) দল বদল শেষ হওয়ার দু'দিন পরই প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড। শনিবার প্রথমদিনে সকাল-বিকাল দুইবেলা ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম ও পল্টন আউটার স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলটি।

কোচ আলফাজ আহমেদ অনুশীলনের জন্য প্রথমদিন মাত্র ১৭ জন ফুটবলার পেয়েছেন। বর্তমানে বাহরাইনে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করছে অনূর্ধ্ব-২৩ দল। সেখানে মোহামেডানের ৫ ফুটবলার আছেন। ঢাকায় চলমান জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলনে আছেন ৫ ফুটবলার।

স্থানীয় এই ১০ ফুটবলারের পাশাপাশি বিদেশি কাউকেও প্রথমদিন থেকে পাননি আলফাজ। এবার মোহামেডান চারজন বিদেশি নিবন্ধন করিয়েছে। এর মধ্যে পুরোনো কেবল উজবেকিস্তানের মোজাফফরভ। অন্য তিনজনই নতুন।

নতুন যে তিনজন বিদেশি মোহামেডানে নাম লিখিয়েছেন তারা হলেন ঘানার স্যামুয়েল বোয়েটেং, বার্নার্ড মরিসন ও এমানুয়েল এলি কেকে। এর মধ্যে স্যাময়েল বোয়েটেং গত লিগে সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছিলেন রহমতগঞ্জের জার্সিতে।

