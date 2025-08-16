ভুটানে সাবিনাদের রুখে দিলেন তহুরারা
ভুটানে ন্যাশনাল উইমেন্স লিগে খেলছেন বাংলাদেশের একঝাঁক ফুটবলার। লাল-সবুজের সেরা ১৫ ফুটবলার ভুটানের লিগ মাতাচ্ছেন দেশটির ৪ ক্লাবের জার্সিতে। বাংলাদেশের তারকা ফুটবলাররা গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষের জালে।
তবে শনিবার গোলবন্যা দেখা যায়নি। কারণ এই ম্যাচে যে মুখোমুখি হয়েছিল সাবিনা-ঋতুপর্ণাদের পারো এফসি এবং তহুরা-শামসুন্নাহারদের রয়েল থিম্পু কলেজ! বাংলাদেশের ফুটবলারদের মধ্যেই লড়াই হয়েছে আজ।
পয়েন্ট টেবিলে ভালো অবস্থানে থাকা সাবিনা-ঋতুদের পারো এফসিকে রুখে দিয়েছেন তহুরারা। ম্যাচটি ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। প্রথমার্ধে মাৎসুশিমা সুমাইয়ার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পারো এফসি। বিরতির পর গোল শোধ করে রয়েল থিম্পু কলেজ।
রয়েল থিম্পু কলেজে তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়ার ও শাহেদা আক্তার রিপা খেলেছেন। পারো এফসিতে খেলছেন সাবিনা, ঋতুপর্ণা, সুমাইয়া ও মনিকা। রয়েল থিম্পু কলেছে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার ও স্বপ্না রানী। এই দুইজন অবশ্য ক্লাবটির হয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে খেলবেন।
আফঈদা খন্দকার ও স্বপ্না রানী তাদের দলের এই ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে দেখেছেন।
আরআই/আইএইচএস/