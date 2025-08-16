মাঠে নামার আগে সুখবর বার্সার, খেলতে পারবেন রাশফোর্ড
ইনজুরির কারণে মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই দানি ওলমো এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে বার্সেলোনা শিবিরে। অন্যদিকে নিবন্ধন জটিলতার কারণে প্রথম ম্যাচে মায়োরকার বিপক্ষে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল মার্কাস রাশফোর্ডকে নিয়েও। ম্যানইউ থেকে ধারে খেলতে এসে এখনও নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারেননি এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড।
তবে, মায়োরকার বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সু-খবরই পেয়ে গেছে বার্সেলোনা। নিবন্ধন জটিলতা কেটে গেছে রাশফোর্ডের। সুতরাং, স্প্যানিশ লা লিগায় মায়োরকার বিপক্ষে মাঠে নামতে আর কোনো বাধা নেই তার সামনে। ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কোচ হান্সি ফ্লিকও।
বার্সেলোনা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে, মায়োরকার বিপক্ষে (mallorca vs barcelona) স্কোয়াডে রাশফোর্ডকে যুক্ত করেছে তারা। অথচ, রাশফোর্ডের নিবন্ধন নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় কোচ হান্সি ফ্লিক বলেছিলেন, ‘আমি মোটেও খুশি নই। তবে, আস্থা রাখছি ক্লাবের ওপর। তারা দ্রুতই বিষয়টার সুরাহা করে ফেলতে পারবে।’
মূলতঃ স্যালারি নিয়েই যত সমস্যা ছিল রাশফোর্ডের ক্ষেত্রে। বার্সেলোনার জন্য যতটা আর্থিক সীমা নির্ধারিত ছিল, তার মধ্যে থেকেই নিবন্ধন করাতে হবে। সে ক্ষেত্রে রাশফোর্ড এবং ফ্যান্সিসকো ট্রিনকাওয়ের পারিশ্রমিক অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। একই সঙ্গে হুলেস কুন্দের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছে বার্সা।
শেষ পর্যন্ত চারপাশ ‘ম্যানেজ’ করেই নিবন্ধন সম্পন্ন করাতে পারলো বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়াকেও আজ মায়োরকার বিপক্ষে মাঠে নামতে দেখা যাবে বার্সার জার্সিতে (rcd mallorca vs fc barcelona timeline)।
আইএইচএস/