ব্রাজিল তারকার জোড়া গোলে জয় দিয়ে মৌসুম শুরু টটেনহ্যামের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৪ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
সন হিউং মিন- ১০ বছর ধরে টটেনহ্যামে রাজত্ব করেছেন। সর্বশেষ মৌসুমে ছিলেন দলটির অধিনায়কও; কিন্তু এবার মৌসুম শুরুর আগেই ১০ বছরের মায়া ছেড়ে দক্ষিণ কোরিয়ান এই তারকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি ছেড়ে গিয়ে যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিতে।

সেই সনকে ছাড়াই নতুন ফুটবল মৌসুম শুরু করলো টটেনহ্যাম হটস্পার। তবে, দক্ষিণ কোরিয়ান এই তারকার অনুপস্থিতির প্রভাব দলের মধ্যে পড়তে দেননি আরেক ব্রাজিলিয়ান তারকা রিচার্লিসন।

লন্ডনে ঘরের মাঠে জোড়া গোল করলেন রিচার্লিসন। তার জোড়া গোলে বার্নলেকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার। অন্য গোলটি করেন ব্রেনান জনসন।

বার্নলে এবার ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে উঠে এসেছে প্রিমিয়ার লিগে। এসেই প্রথম ম্যাচে বড় ধরনের হোঁচট খেলো টটেনহ্যামের কাছে (tottenham vs burnley)।

টটেনহ্যামের নতুন কোচ থমাস ফ্রাঙ্কের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ, দলটাকে সঠিক পথে রাখা এবং শিরোপা লড়াইয়ে ধরে রাখা। শেষ পর্যন্ত অবস্থান কোথায় থাকবে, সেটা হয়তো দেখার বিষয়; কিন্তু প্রথম ম্যাচেই দলটি দেখিয়ে দিলো, লক্ষ্যপানে কোনো কিছুকে ছাড় দিতে রাজি নয় তারা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে টটেনহ্যাম (tottenham vs burnley f.c. timeline)। সেই প্রাধান্য তারা ধরে রেখেছিল শেষ পর্যন্ত। পরিসংখ্যানেই যা স্পষ্ট। ৬৮ ভাগ বলের দখল ছিল টটেনহ্যামের। বার্নলের দখলে ছিল ৩২ ভাগ বল। আক্রমণেও এগিয়ে ছিল লন্ডনের ক্লাবটি। ৬টি শট নেন তারা পোস্ট লক্ষ্যে। যার তিনটিই জালে জড়িয়েছে। বার্নলে চারটি শট নিয়েছিল, কাজে লাগেনি একটিও।

১০ মিনিটে গোলের সূচনা করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রিচার্লিসন (richarlison)। মোহাম্মেদ কুদুসের ক্রস থেকে বল পেয়ে বক্সের সামনে থেকে ডান পায়ের শট নেন ব্রাজিলিয়ান এ তারকা। সেটিই জড়িয়ে যায় বার্নলের জালে।

প্রথমার্ধ ছিল ১-০। দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে, ম্যাচের ৬০তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রিচার্লিসন। এর ৬ মিনিট পর বার্নলের পরাজয়ের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ব্রেনান জনসন।

