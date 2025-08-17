  2. খেলাধুলা

অভিষেক ম্যাচেই বায়ার্নকে শিরোপা জেতালেন দিয়াজ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
গ্রীষ্মকালীন উইন্ডোতে লিভারপুল ছেড়ে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েছিলেন লুইস দিয়াজ। গতকাল শনিবার জার্মান বুন্দেসলিগার জার্সিতে অভিষেকও হয়ে গেছে কলম্বিয়ার এই তারকার। প্রথমবার জার্সি জড়িয়েই বায়ার্নকে শিরোপা জিতিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। এ ম্যাচে স্টুটগার্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম ট্রফি তুলে নেয় বুন্দেসলিগা চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন।

স্টুটগার্টের ঘরের মাঠে ১৮ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল করেন বায়ার্নের হ্যারি কেইন। ডি-বক্সে বল পেয়ে নিখুঁত শটে বাঁ পাশ দিয়ে বল জালে পাঠান তিনি।

ম্যাচ শেষে কেইন বলেন, একটা ট্রফি দিয়ে শুরু করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় দলীয় শিরোপা। মে মাসে বুন্দেসলিগা জয়ই ছিল প্রথম।

ম্যাচের শুরুটা বায়ার্ন নিয়ন্ত্রণ করলেও স্টুটগার্ট ভালোভাবে লড়াইয়ে ফেরে। বেশকিছু আক্রমণ করে স্বাগতিকরা। এর মধ্যে নিক ভল্টেমাডের দারুণ শট ঠেকিয়ে দেন বায়ার্নের গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

৭৭ মিনিটে বায়ার্নের জার্সিতে অভিষেক গোল করেন দিয়াজ। এতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ৯৩ মিনিটে স্টুটগার্টের হয়ে একমাত্র সান্ত্বনার গোল করেন জেমি লুয়েলিং।

আগামী শনিবার বুন্দেসলিগায় ২০২৫-২০২৬ মৌসুম শুরু করবে বায়ার্ন। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে বেভারিয়ানদের প্রথম ম্যাচ আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে।

