ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ চলাকালে মারা গেলেন দর্শক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ চলাকালে মারা গেলেন দর্শক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল শনিবার ব্রাইটনের ম্যাচ চলাকালে গ্যালারিতেই মারা গেছেন এক দর্শক। ৭২ বছর বয়সী ওই সমর্থকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাইটন।
আমেক্স স্টেডিয়ামে শনিবার ফুলহ্যামের মুখোমুখি হয় ব্রাইটন। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন বয়োবৃদ্ধ ওই সমর্থক। ইস্ট স্ট্যান্ডের ওপরের অংশে অবস্থানরত ব্রাইটন সমর্থককে ঘটনাস্থলেই দীর্ঘ সময় ধরে সিপিআর ও ডিফিব্রিলেশন দেওয়া হয়। তবে ম্যাচ শেষে (১-১ গোলে ড্র) তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়।
ব্রাইটনের প্রধান নির্বাহী পল বার্বার বলেন, ‘আজকের বিকেলে ম্যাচের এভাবে সমাপ্তি হওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যিনি প্রাণ হারিয়েছেন, তার পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা।’
‘তবে শুধু ওই ভদ্রলোকই নন, ঘটনাস্থলের আশেপাশে থাকা কর্মী ও সমর্থকদের জন্যও এটি ছিল আবেগঘন ও মানসিকভাবে কষ্টকর মুহূর্ত। আগামী দিনগুলোতে আমরা নিশ্চিত করবো যে যারা ঘটনাটির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা যথাযথ সহায়তা পান’- যোগ করেন তিনি।
ঘটনার সময় ম্যাচ বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রাইটনের সেফটি টিম। এ সিদ্ধান্তে সাসেক্স পুলিশ ও প্রিমিয়ার লিগও সহযোগিতা করে। কারণ, মাঠের ভেতরে খেলোয়াড় ও বেশিরভাগ সমর্থক ঘটনাটি জানতেন না।
কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, খেলা থামানো হলে পরিস্থিতির প্রতি অযথা মনোযোগ পড়ত, যা চিকিৎসার কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারতো। এমনকি যদি রোগী সাড়া দিতেন এবং দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হতো, সেক্ষেত্রেও অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।
এমএইচ/এমএস