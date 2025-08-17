  2. খেলাধুলা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট হারালো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ক্লাব চেলসি

এবারের মৌসুম শুরুর আগেই বেশ তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল চেলসি। ক্লাব বিশ্বকাপ জয় করে এমনিতেই তারা উড়ছিল। তারওপর, নতুন এনজো মারেসকা দল গঠনে এমনভাবে মনযোগি হয়েছেন, যাতে করে অন্যদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিলো যে, চেলসি এবার হয়তো চ্যাম্পিয়ন ফাইট দিতেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে।

কিন্তু সবাই যতটা প্রত্যাশা করেছিল, মৌসুমের প্রথম ম্যাচে ঠিক ততটাই হতাশ করলো সমর্থকদের। ঘরের মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে ক্রিস্টাল প্যালেসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করলো ব্লুজরা। এফএ কাপ এবং ইংলিশ লিগ কাপ চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেস কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। বরং জিততে না পারাটাই তাদের জন্য আফসোসের হয়ে থাকলো।

ম্যাচের পুরোটা জুড়ে খেলেছে চেলসি। বল দখলের লড়াইয়ে তাদের পরিমাণ ছিল ৭২ ভাগ। ক্রিস্টাল প্যালেসের ছিল মাত্র ২৮ ভাগ। চেলসি পুরোটা সময়জুড়ে বলতে গেলে খেলেছে ক্রিস্টালের অর্ধে; কিন্তু বাস পার্ক করা ডিফেন্স ভেদ করে ক্রিস্টালের জালে বল প্রবেশ করানোটাই ছিল দুঃসাধ্য। ৭২ ভাগ বলের দখল বজায় রাখলেও পোস্ট লক্ষ্যে শট নিতে পেরেছে মাত্র ৩টি। উল্টো কাউন্টার অ্যাটাকে ৪টি শট নিয়েছিল ক্রিস্টাল (chelsea vs crystal palace)।

দুর্ভাগ্য পুরোপুরি ক্রিস্টাল প্যালেসের জন্য। গোল দিয়েও সেটা ভিএআরের কারণে বাতিল করতে হয়েছিল। আর্জেন্টাইন নতুন তারকা এবেরেচি এজে দুর্দান্ত এক ফ্রি কিক নেন চেলসি পোস্ট লক্ষ্যে। বল জড়িয়ে যায় চেলসির জালে; কিন্তু ভিএআর দেখে সেই গোল বাতিল করে দেন রেফারি।

