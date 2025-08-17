মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবল, দ্বিতীয় রাউন্ডে দৌলতপুর

মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবল, দ্বিতীয় রাউন্ডে দৌলতপুর
মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসন ফুটবল টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলো দৌলতপুর উপজেলা। আজ রোববার বিকেলে মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে মানিকগঞ্জ পৌরসভাকে ২-১ গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেছে দৌলতপুর উপজেলা।
৩ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে মানিকগঞ্জ পৌরসভার বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে ছিল দৌলতপুর উপজেলা। ৩১ মিনিটে মিয়াদের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ( ৪৯ মিনিটে) দৌলতপুরের হয়ে আক্কাস গোল সংখ্যা দ্বিগুণ করেন।
২ গোলে পিছিয়ে মানিকগঞ্জ পৌরসভা খেলায় ফেরার প্রাণপন চেষ্টা চালায়। দ্বিতীয়ার্ধের ৮ মিনিটে জেমি গোল ব্যবধান কমিয়ে আনেন; কিন্তু বাকি সময় দৌলতপুর উপজেলার রক্ষণভাগে চিড় ধরাতে পারেনি মানিকগঞ্জ পৌরসভা।
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক মানোয়ার হোসেন মোল্লার উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় গতকাল ১৬ আগস্ট শনিবার শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবলের আসর। জেলা প্রশাসক মানোয়ার হোসেন মোল্লা এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ৭ উপজেলা দল- মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, ঘিওর, হরিরামপুর, দৌলতপুর, শিবালয় ও সিঙ্গাইরের সাথে মানিকগঞ্জ পৌরসভা সহ মোট ৮ দলকে নিয়ে হচ্ছে এ ফুটবল টুর্নামেন্ট। নকআউট পদ্ধতির এ টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ২৯ আগস্ট।
এআরবি/আইএইচএস