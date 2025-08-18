  2. খেলাধুলা

‘ছোট ক্লাব’কে মাত্র ১ গোল দিয়ে মৌসুম শুরু পিএসজির

প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
জয় দিয়েই ফরাসি লিগ ওয়ানের নতুন মৌসুম শুরু করেছে প্যারিস সেইন্ট-জার্মেই (পিএসজি)। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রথম ম্যাচে শক্তির দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকা নাঁতের বিপক্ষে মাত্র ১-০ গোলে জিতেছে ইউরোপের চ্যাম্পিয়নরা।

রোববার অ্যাওয়ে ম্যাচে লুইস এনরিকে’র দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মিডফিল্ডার ভিটিনহা। টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপ জয়ের মাত্র চার দিন পর আজ আরেকটি জয় পেল পিএসজি।

ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নদের আধিপত্য এতটাই স্পষ্ট ছিল যে নাঁতে পুরো ম্যাচে একটি শটও অন টার্গেট করতে পারেনি। বল দখলে পিএসজি ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি সময় এগিয়ে। আর স্কোরলাইন যেন নাঁতের প্রতি দয়া দেখিয়েছে। ম্যাচে কার্যত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাতে পারেনি স্বাগতিক নাঁতে।

ভিটিনহার গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর পিএসজি কিছুটা নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল, যেমনটা দেখা গিয়েছিল ইউরোপা লিগজয়ী টটেনহ্যামের বিপক্ষে সুপার কাপ ফাইনালের দীর্ঘ সময় ধরে। পর্তুগিজ এই ফুটবলার ম্যাচের ৬৭ মিনিটে প্রায় ২০ মিটার দূর থেকে শট নেন, যা নাঁতের ডিফেন্ডার চিদোজি আওয়াজিয়েমকে ছুঁয়ে দিক পাল্টে গোলকিপার অ্যান্থনি লোপেসকে ফাঁকি দেয়।

পিএসজি এই ম্যাচও খেলেছে ইতালির নাম্বার ওয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুমাকে ছাড়াই। গত সপ্তাহেই পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি। সম্ভবত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যোগ দিতে যাচ্ছেন চ্যাম্পিয়ন লিগজয়ী এই গোলকিপার।

ম্যাচের প্রথমার্ধটা ছিল অগোছালো ও অনুপ্রেরণাহীন, যেখানে গোলকিপারদের তেমন কিছুই করার ছিল না। নাঁতের কোচ লুইস কাস্ত্রো হয়তো আক্ষেপ করবেন। কারণ তিনি স্ট্রাইকার ম্যাতিস আবলিনকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন। আবলিন নামার পর দল অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

