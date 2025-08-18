  2. খেলাধুলা

৬ গোল খেয়ে নেইমার বললেন, ‘আমি লজ্জিত’

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২১ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৬ গোল খেয়ে নেইমার বললেন, ‘আমি লজ্জিত’

নেইমারের জন্য ভুলে যাওয়ার মতো একটি রাত, যে রাতে তিনি দেখেছেন এখন পর্যন্ত জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন। গতকাল রোববার ভাস্কো দা গামার কাছে ৬-০ গোলে হেরেছে নেইমারের দল সান্তোস। ক্যারিয়ারে যা ব্রাজিল তারকার সবচেয়ে বাজে হার।

ম্যাচ শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েন নেইমার। মাঠেই ক্লাব স্টাফদের একজন ব্রাজিল সুপারস্টারকে সান্ত্বনা দেন। তবে নেইমারের কান্না যেন থামছেই না। কাঁদতে কাঁদতেই মাঠ ছাড়েন ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

নেইমারের মতো একজন তারকা দলে থাকতে কীভাবে হারলো দল, সেটি যেন মানতেই পারেনি সান্তোসের সমর্থকেরা। ম্যাচ শেষে নেইমারদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তারা। নেইমারও তাদেরকে সমর্থন জানিয়েছেন। ম্যাচ শেষে নিজের হতাশার সঙ্গে ভক্ত-সমর্থকদের প্রত্যাশা ও প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন নেইমার।

ব্রাজিল সুপারস্টার বলেন, ‘আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্সে আমি পুরোপুরি হতাশ। সমর্থকদের প্রতিবাদের পূর্ণ অধিকার আছে, অবশ্যই সহিংসতা ছাড়া। কিন্তু তারা গালি দিক বা সমালোচনা করুক, সেটা তাদের অধিকার।’

সতীর্থরা সান্ত্বনা দিলেও নেইমারের কান্না থামেনি। কেন এতটা কষ্ট পেয়েছেন, সেই অনুভূতি প্রকাশ করে ৩৩ বয়সী তারকা বলেন, ‘এটা চরম লজ্জার অনুভূতি। আমার জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ হলো। আমার চোখের পানি রাগ থেকে এসেছে, সবকিছুর জন্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি সবকিছুতে সাহায্য করতে পারি না। সব মিলিয়ে এটা সম্পূর্ণ বাজে ছিল, এটাই বাস্তবতা।’

লজ্জাজনক এই হারের পর প্রধান কোচ ক্লেবার জাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছে সান্তোস। বিবৃতিতে তাকে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানিয়েছে ক্লাবটি।

এমএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।