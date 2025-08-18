  2. খেলাধুলা

ডি মারিয়া মনে করেন

ফর্ম থাকুক আর না থাকুক, মেসির ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা উচিত

প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির খেলা এখনও নিশ্চিত নয়। বিষয়টা নির্ভর করবে অনেকটাই তার নিজের সিদ্ধান্ত এবং ফিটনেসের ওপর। তবে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে তার দীর্ঘদিনের সতীর্থ অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া মনে করেন, বিকল্প ভাবনার সুযোগ নেই। মেসির অবশ্যই আগামী বিশ্বকাপে খেলা উচিত।

কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন ডি মারিয়া। তবে মেসি এখনই অবসর নেননি, নিতে চান এমন কথাও প্রকাশ্যে বলেননি।

গত কয়েক মাস ধরে ফিটনেস নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন মেসি। তবু ডি মারিয়ার মতে, মাঠে এলএম টেনের উপস্থিতিই অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। তাই মেসির খেলতেই হবে।

এক সাক্ষাৎকারে ডি মারিয়া বলেছেন, ‘মেসির অবশ্যই খেলা উচিত। বিশ্বকাপের সময় ও কী অবস্থায় থাকবে বা কেমন ফর্মে থাকবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওর খেলা উচিত। মেসি এমন একজন খেলোয়াড়, যে থাকা মানেই জাতীয় দলের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ও ঠিক খেলে দেবে। বাকি ফুটবলারদেরও তরতাজা রাখতে পারবে। দিয়েগো ম্যারাডোনা খেললে যেমন হতো, ব্যাপারটা ঠিক তেমনই।

তিনি আরও বলেছেন, ‘ওরা আলাদা। কারও সঙ্গে তুলনা হয় না। দেখলে মনে হয়, ভিনগ্রহের প্রাণী। আমরা উপভোগ করতে চাই। আশা করব, বিশ্বকাপের সময় মেসি সেরা ফর্মে থাকবে। লিও ভিনগ্রহের প্রাণী। অসাধারণ ফুটবলার। ওর সব কিছুই আলাদা। আমরা ওর খেলা দেখার সুযোগ হারাতে চাই না। আমি এখন ইন্টার মিয়ামির খেলা দেখি। কারণ মেসি খেলে। আগে কখনও মেজর লিগ সকার দেখতাম না। অথচ এখন আমার কাছে সিজন টিকিট রয়েছে।’

২০০৮ অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার সোনাজয়ী দলে ছিলেন মেসি এবং ডি মারিয়া। গতবার বিশ্বকাপজয়ী দলেও ছিলেন দুজনে। আর্জেন্টিনাকে একাধিকবার কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন করেছে মেসি-ডি মারিয়া জুটি। যুব পর্যায় থেকে একসঙ্গে জাতীয় দলে খেলছেন তারা।

