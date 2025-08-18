ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিয়ের আয়োজন করতে যাচ্ছেন রোনালদো-জর্জিনা

ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিয়ের আয়োজন করতে যাচ্ছেন রোনালদো-জর্জিনা
এরই মধ্যে জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিশাল এক হীরের আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। যে হীরের আংটিটি জর্জিনাকে বাগদানের জন্য দিয়েছেন সিআর সেভেন, সেটির মূল্য ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে বলে ইউরোপিয়ান মিডিয়াগুলো এরই মধ্যে সংবাদ প্রকাশ করেছে।
জর্জিনা রদ্রিগেজকে দেয়া ‘অ্যাঙ্গেজমেন্ট রিং’- এর ক্ষেত্রে যে বিশাল ব্যয়ের সূচনা করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, তাতে করে এই জুটির আনুষ্ঠানিক বিয়ে নিয়ে এরই মধ্যে তুমুল জ্বল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। মাদ্রিদ ভিত্তিক বিখ্যাত পত্রিকা মার্কা এ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করে জানিয়েছে, রোনালদো এবং জর্জিনা রদ্রিগেজের বিয়ের অনুষ্ঠান হতে পারে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যায়বহুল বিয়ে।
প্রায় ৯ বছর একসঙ্গে রয়েছেন রোনালদো এবং জর্জিনা রদ্রিগেজ। তাদের কোলজুড়ে এসেছে চারটি সন্তান। এর মধ্যে দু’জনের জন্ম হয়েছে সারোগেসির মাধ্যমে। আট বছর একছাদের নিচে থাকার পর অবশেষে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং তার সঙ্গী জর্জিনা রদ্রিগেজ তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাগদানের ঘোষণা দিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।
রোনালদো যে জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন সে বিষয়টা তিনি নিজে ইনস্টাগ্রামে ডায়মন্ড রিংয়ের ছবি দিয়ে এক মনোমুগ্ধকর ক্যাপশনের মাধ্যমে তাদের বাগদানের ঘোষণা দেন। জর্জিনা রোনালদোর প্রস্তাবে সায় দিয়ে লেখেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে এবং আমার অন্য সব জন্মেও।’
তবে বাগদানের ঘোষণার চেয়ে সবার দৃষ্টি কেড়েছে মূলতঃ অসাধারণ বাগদানের রিংটিকে নিয়ে। যেটি ৪০-৪৫ ক্যারেটের বিশাল ওভাল-কাট ডায়মন্ড, যার পাশে ত্রিকোণাকৃতির সাইড স্টোন এবং সবকিছু সেট করা হয়েছে মার্জিত প্ল্যাটিনামে।
অলংকার বিশেষজ্ঞরা রিংটির মূল্য ৬ মিলিয়ন থেকে ১২ মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে ধরছেন। কেউ কেউ বলছেন, যদি রত্নগুলির স্বচ্ছতা এবং কাট শীর্ষস্থানীয় হয়, তবে এটি ২০ মিলিয়ন থেকে ২৫ মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত হতে পারে।
রাজকীয় বিয়ে
বিলাসবহুল এই ডায়মন্ড রিংটি এরই মধ্যে সেলিব্রিটি জুটিগুলোর মধ্যে বাগদানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। কারণ খুব কম সেলিব্রিটিই এমন অসাধারণ গহনা উপহার দিয়েছেন।অ্যাঙ্গেজমেন্ট রিং নিয়ে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে জল্পনা-কল্পনাও শুরু হয়েছে, রোনালদো-জর্জিনার আসন্ন বিয়েও ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সেলিব্রিটি অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে।
ব্র্যান্ডিং পরামর্শদাতা ডিলান ডেভি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন- ভেন্যু, কউচার ফ্যাশন (বিশেষ ধরনের বিয়ের পোশাক), বিশ্বমানের বিনোদন, অভিজাত ভ্রমণ এবং ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার খরচ বিবেচনা করলে এই বিয়ের খরচ ১০০ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি হতে পারে।
রোনালদোর বিশ্বব্যাপি খ্যাতি এবং মডেল ও উদ্যোক্তা হিসেবে জর্জিনার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে, এই বিয়ের প্রতিটি বিষয় একটি সাংস্কৃতিক দৃশ্য হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাদের প্রেমের গল্প এবং পাঁচ সন্তানের মিশ্রিত পরিবার এই অনুষ্ঠানকে একটি সাধারণ বিয়ের চেয়ে অনেক বেশি কিছু করে তুলতে যাচ্ছে- এটি একটি আধুনিক রূপকথা, যা বিশাল মঞ্চে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।
অনুষ্ঠানটি গ্ল্যামারাস মাদ্রিদে, মার্জিত রিয়াদে (সৌদি আরবে) কিংবা অন্য কোনো রোমান্টিক শহরে হোক না কেন- একটি বিষয় নিশ্চিত, এই বিয়ে সেলিব্রিটি ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।
যদিও ১০০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি খরচের এই ধারণা নিতান্তই জল্পনামূলক। তবে এটি এই বিয়ের ঘটনার প্রতি বিশাল প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করে তুলছে। বিশ্বজুড়ে রোনালদো এবং জর্জিনার ভক্তরা এখন তুমুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাদের সেলিব্রিটি জুটির বিয়ের অনুষ্ঠানটি নিয়ে। কারণ এটি যদি সত্যিই ‘শতাব্দীর সেরা বিয়ে’ হয়ে ওঠে, তবে এটি সেলিব্রিটি উদযাপনকে নতুনভাবে ইতিহাসে ঠাঁই করে দেবে।
যদিও এখনও পর্যন্ত বিয়ে কোথায় হবে এবং কবে হবে সেই ভেন্যু ও তারিখ ঘোষণা করেননি রোনালদো এবং জর্জিনা রদ্রিগেজ।
