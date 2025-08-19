  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৯ আগস্ট ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০১ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৯ আগস্ট ২০২৫

ক্রিকেট

১ম ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
স্ট্রাইকার্স-স্করচার্স
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

শিকাগো-পাকিস্তান শাহিনস
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

হারিকেনস-নেপাল
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ ‘এ’-নর্দার্ন টেরিটরি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-ওসাসুনা
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

দ্য হানড্রেড (নারী)
ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

এমএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।