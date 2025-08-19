এবার এমি মার্টিনেজকে দলে ভেড়াতে যাচ্ছে ইন্টার মিয়ামি!

এবার এমি মার্টিনেজকে দলে ভেড়াতে যাচ্ছে ইন্টার মিয়ামি!
যেখানে দলের মূল আকর্ষণ লিওনেল মেসির বন্ধুদের দেখা যাচ্ছে, সেখানেই যেন থাবা দিচ্ছে ইন্টার মিয়ামি। সর্বশেষ অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে তুলে এনেছে মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো ডি পলকে। এবার আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের দিকে নজর দিয়েছে মিয়ামি!
কানাডার ফুটবল ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘ওয়েকিং দ্য রেড’ এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, ইতিমধ্যেই এমি মার্টিনেজের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে মিয়ামি।
কেন হঠাৎ এমি মার্টিনেজকে দলে ভিড়ানোর কথা ভাবছে মিয়ামি?
মূলত, সম্প্রতি মিয়ামি ছেড়ে শার্লট এফসিতে যোগ দিয়েছেন গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার। এই ট্রান্সফারে একটি বড় অংকের জেনারেল অ্যালোকেশন মানি (জিএএম) পেয়েছে মিয়ামি। সেই অর্থ অ্যাস্টন ভিলার গোলকিপার এমি মার্টিনেজকে দক্ষিণ ফ্লোরিডায় আনার জন্য ব্যবহার করতে পারে ক্লাবটি।
২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আর্সেনাল থেকে যোগ দেওয়ার পর থেকেই মার্টিনেজ ভিলার প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক। তবে ৩২ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক নিউক্যাসলের বিপক্ষে ভিলার মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলেননি, যা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা আরও বাড়িয়েছে।
ভিলার পক্ষ থেকে মার্টিনেজের ট্রান্সফারের জন্য বেশ উচ্চমূল্য দাবি করা হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী যা ১৭ মিলিয়ন থেকে ৪০ মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে।
সাধারণ কোনো এমএলএস ক্লাবের পক্ষে এ মূল্য পরিশোধ সম্ভব নয়। তবে ইন্টার মিয়ামি যে সাধারণ কোনো এমএলএস ক্লাব নয়, তা সবাই জানে।
ভিলায় মার্টিনেজের শেষ ম্যাচে তার আবেগঘন বিদায়ী দৃশ্য অনেকের মধ্যে জল্পনা ছড়িয়েছে। তখন থেকেই অনেকের ধারণা, শিগগিরই ক্লাব ছাড়তে পারেন বাজপাখি খ্যাত এই আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক।
তবে ভিলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রত্যাশিত অর্থ না পেলে তারা মার্টিনেজককে ছাড়বে না। ক্যালেন্ডারের ট্রেড থেকে প্রাপ্ত জিএএম দিয়ে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড়কে চেজ স্টেডিয়ামে আনার পরিকল্পনা করছে মিয়ামি।
এই ট্রান্সফার সফল হলে মার্টিনেজ এমএলএস-এ পরিচিত মুখদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবেন। মিয়ামিও ইতিমধ্যেই উচ্চাভিলাষী স্কোয়াডকে আরও শক্তিশালী করবেন।
বর্তমানে গোলরক্ষকদের বাজার বেশ উত্তপ্ত। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও মার্টিনেজের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে আসন্ন কয়েক সপ্তাহ মার্টিনেজের ক্যারিয়ারে এক গুরুত্বপূর্ণ সময় হয়ে উঠতে পারে।
এমএইচ/এমএস