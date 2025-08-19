সৌদি সুপার কাপে মুখোমুখি রোনালদো-বেনজেমা
আবারও একটি শিরোপা লড়াইয়ে ওঠার মুখোমুখি সৌদি আরবের দুই বড় ক্লাব আল নাসর এবং আল ইত্তিহাদ। এরই মধ্যে হংকং স্টেডিয়ামে সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে ম্যাচটি শুরু হয়ে গেছে।
আল নাসর এবং আল ইত্তিহাদের মুখোমুখি হওয়া মানেই এই ম্যাচে মুখোমুখি হলেন দুই সাবেক সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং করিম বেনজেমা। রিয়াল মাদ্রিদে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাফল্য উপভোগ করেছেন। তবে সৌদি আরবে দু’জন প্রতিপক্ষ (al-nassr vs al-ittihad)।
সৌদি ক্লাবে যোগ দেয়ার পর সাফল্য অনেকটাই অধরা রোনালদোর। অন্যদিকে আল ইত্তিহাদ সর্বশেষ লিগের চ্যাম্পিয়ন। সে হিসেবে এবার রোনালদোর সামনে শিরোপা জয়ের আরও একটা সুযোগ। আল ইত্তিহাদকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে শিরোপা জয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারবেন কি না, তা জানার জন্য আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সমর্থকদের।
গত মৌসুমে আল-হিলালের কাছে সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে রোনালদোর আল নাসর ৪-১ গোলে হেরেছিল। অন্যদিকে আল-ইত্তিহাদের হয়ে কিংস কাপ এবং সৌদি প্রো লিগ শিরোপা জিতেছেন বেনজেমা।
ম্যাচের আগে বেনজেমা সাংবাদিকদের বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। তবে এই ম্যাচে সেরারা জিতবে। আমি জানি না এটা চ্যালেঞ্জ কিনা; এটা বেনজেমা বনাম রোনালদো নয়। এটা করিম বনাম ক্রিশ্চিয়ানো খেলা নয়, না। আমি যা বলতে পারি তা হল সে একজন ফুটবল কিংবদন্তি। সে এই খেলায় অনেক অবদান রেখেছে এবং এখনও রাখছে। তাই, আমি তাকে শুভকামনা জানাতে পারি।’
আল-ইত্তিহাদের কোচ লরা ব্লাঁ ম্যাচ শুরুর আগে রোনালদো সম্পর্কে বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানোকে থামানোর আমার একটি পরিকল্পনা আছে। তবে আমি বলব না এটি কী। সে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। আল নাসর রোনালদো, তবে কেবল নয়।’
আইএইচএস/