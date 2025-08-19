বাংলাদেশের মেয়েদের অপূর্ণতা ঘোচানোর মিশন শুরু বুধবার

বাংলাদেশের মেয়েদের অপূর্ণতা ঘোচানোর মিশন শুরু বুধবার
নারী ফুটবলাররা মুঠোভরে সাফল্য এনে দিয়েছেন দেশকে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে এশিয়ান মঞ্চ- সবখানেই সরব উপস্থিতি বাংলাদেশের মেয়েদের। দক্ষিণ এশিয়ায় একের পর এক ট্রফি জিতলেও একটা জায়গায় অপূর্ণতা আছে। অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি এখনো ঘরে তোলা হয়নি। সেই অপূর্ণতা ঘোচানোর মিশন বুধবার শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের। স্বাগতিক ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নারী ফুটবলের আরেকটি প্রতিযোগিতায় নামছে লাল-সবুজ জার্সিধারী কিশোরীরা।
বুধবার ভুটানের থিম্পুতে শুরু হচ্ছে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। চার দলের এই প্রতিযোগিতা হবে ডাবল লিগ ভিত্তিতে। বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামছে স্বাগতিকদের বিপক্ষে। শেষ ম্যাচ হবে ৩১ আগস্ট। লিগ ম্যাচ শেষে টেবিলের শীর্ষ দল হবে চ্যাম্পিয়ন।
সাফের বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলোর ফরম্যাট নির্ধারণ হয় এএফসির প্রতিযোগিতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সে ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়বারের মতো হচ্ছে নারীদের অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথমবার হয়েছিল ২০২৩ সালে ঢাকায়। আমন্ত্রিত দল হিসেবে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাশিয়ার মেয়েরা। বাংলাদেশ হয়েছিল রানার্সআপ।
দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের এ পর্যন্ত ৯টি ট্রফি জিতেছে বাংলাদেশ। দুইবার জিতেছে সিনিয়র সাফ, দুইবার করে জিতেছে অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ এবং একবার করে জিতেছে অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-১৫। শুধু অনূর্ধ্ব-১৭ জেতা হয়নি এখনো।
ভুটান থেকে এই ট্রফি নিয়ে আসতে পারলে নারী ফুটবলে দক্ষিণ এশিয়ায় সাফল্য অর্জনের বৃত্তপূরণ হবে বাংলাদেশের।
