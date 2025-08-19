আল ইত্তিহাদকে হারিয়ে সুপার কাপের ফাইনালে রোনালদোর আল নাসর

আল ইত্তিহাদকে হারিয়ে সুপার কাপের ফাইনালে রোনালদোর আল নাসর
গত মৌসুমে ফাইনালে উঠেও শিরোপা জিততে পারেনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসর। এবার টানা দ্বিতীয়বারের মতো আবারও সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে উঠলো তারা। এবার কী জিততে পারবে এই টুর্নামেনে্েটর শিরোপা?
হংকং স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে করিম বেনজেমার আল ইত্তিহাদকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেছে আল নাসর। জয়সূচক গোল দুটি করেন সাদিও মানে এবং হোয়াও ফেলিক্স। যদিও গোল করার একটু পরই লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বহিষ্কার হন সাদিও মানে এবং প্রায় ৭০ মিনিট আল নাসরকে ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে।
ফাইনালে আল নাসরের প্রতিপক্ষ কে হচ্ছে, সেটা নির্ধারণ হবে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হওয়া ম্যাচে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে আল আহলি এবং আল কাদেসিয়া।
১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার কারণে অনেকটাই রক্ষণাত্মক খেলতে হয়েছে আল নাসরকে। যে কারণে দেখা যায়, বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়েছিল আল ইত্তিহাদ। ৬৫ ভাগ বল দখলে ছিল তাদের। ৩৫ ভাগ ছিল আল নাসরের। তবে, কাউন্টার অ্যাটাকে প্রায় সারাক্ষণেই আল ইত্তিহাদের রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে পেরেছে রোনালদোর দলের ফুটবলাররা।
১০ জনের দল হলেও ইত্তিহাদের পোস্ট লক্ষ্য করে ১৫টি শট নিয়েছিল আল নাসর ফুটবলাররা। বিপরীতে ১০টি শট নেন আল ইত্তিহাদের ফুটবলাররা। আল নাসর তো একটি গোল বেশিই দিয়েছিল। কিন্তু ভিএআর দেখে হোয়াও ফেলিক্সের দ্বিতীয় গোলটা বাতিল করে দেন রেফারি।
ম্যাচের ১০ম মিনিটেই প্রথম গোল করেন সাদিও মানে। ৬ মিনিট পরই গোলটা পরিশোধ করে দেন আল ইত্তিহাদের ফরোয়ার্ড স্টিভেন বার্গুইন। ২৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন সাদিও মানে। ম্যাচের ৬১তম মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে মাঝ মাঠ থেকে ফাঁকায় বল পেয়ে যান রোনালদো। তিনি সেটি নিয়ে এগিয়ে এসে পাস দেন হোয়াও ফেলিক্সের কাছে। ফেলিক্স আলতো ছোঁয়ায় সেটি জড়িয়ে দেন আল ইত্তিহাদের জালে। ব্যবধান দাঁড়ায় ২-১ এ।
এরপর দুই দলই গোলের তুমুল চেষ্টা করেও আর পারেনি। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আল নাসর।
