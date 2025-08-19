মানিকগঞ্জ জেলা ফুটবল
সেমিতে মানিকগঞ্জ সদর, সিঙ্গাইর, শিবালয় ও দৌলতপুর
সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেলো মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন ফুটবলে। ৮ দলের এ নকআউট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে মানিকগঞ্জ সদর, সিঙ্গাইর, শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলা শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে।
আজ মঙ্গলবার মানিকগঞ্জ শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে হরিরামপুর উপজেলাকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমির টিকিট নিশ্চিত করে সিঙ্গাইর উপজেলা। মাসুদ রানা (৪৫ মিনিটে) ও জাহিদুর রহমান (৪৯) সিঙ্গাইরের হয়ে গোল দুটি করেন।
অন্যদিকে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া অবস্থায় হরিরামপুরের আসিফ শেষ বাঁশি বাজার মাত্র ২ মিনিট আগে গোল ব্যবধান কমিয়ে আনেন।
এদিকে সিঙ্গাইর উপজেলা শেষ দল হিসেবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করলেও তার আগে শিবালয়, দৌলতপুর ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলাও সেরা ৪ দলে নাম লিখিয়ে রেখেছে। সেমিফাইনালে মানিকগঞ্জ সদর মুখোমুখি হবে দৌলতপুর উপজেলার বিপক্ষে। অপর সেমিতে লড়বে সিঙ্গাইর ও শিবালয় উপজেলা।
